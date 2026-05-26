"Nuestro radar no lo vio" y "hay algunos que se nos escapan", dijo Orsi sobre el hombre que murió cuando dormía en la calle

Orsi en rueda de prensa este martes 26.

El presidente Yamandú Orsi fue consultado este martes sobre el hombre que murió en Flor de Maroñas cuando dormía en la calle y que no fue captado por los servicios del Ministerio de Desarrollo social o la Policía para ser trasladado a un refugio, en el marco de la alerta roja por frío extremo para personas que viven en la calle, y que implica la evacuación obligatoria durante la noche.

“Es una muy triste noticia la muerte de este compatriota, tan triste como su vida misma. Había emigrado del país, fue deportado por falta de papeles, tuvo algún problema con la justicia, menor, por lo que tengo entendido no fue muy grave, problemas de adicción”, dijo Orsi en rueda de prensa.

“Y nuestro radar no lo vio, a eso se refería tanto el director del Sinae como el resto de las autoridades”, agregó al ser consultado sobre por qué no fue trasladado a un refugio, y agregó: “Es cierto, es real, capaz que funciona después que se lo contiene, que se lo lleva, el problema, dijo de una forma que capaz no es lo más correcto, hay algunos que se nos escapan, no porque se vayan sino porque no los vemos. Bueno, eso es lo que hay que mejorar".

Al respecto, dijo es necesario “mejorar lo que tenemos”. “Esta realidad que no es nueva pero ha ido creciendo y nos obliga a mejorar”. Consultado sobre si respalda al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, el presidente respondió: “Por supuesto. Es una deducción un tanto forzada, decir que cambiás a uno u otro y no se muere más nadie”.

Temas de la nota Orsi

hombre

calle