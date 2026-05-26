Luego del triple homicidio, Orsi dijo que "se precisan recursos": "El ministro del Interior tiene la ventaja de tener un plan"

El presidente Yamandú Orsi afirmó que se necesitan más recursos para el Ministerio del Interior, al ser consultado por el triple homicidio cometido en el Cerro en la noche del domingo. “El ministro del Interior (Carlos Negro) tiene la ventaja de tener un plan, sobre ese plan se tiene que construir el resto”, expresó.

“Se precisan recursos, esto funciona siempre así. Los ministros piden recursos y el de Economía tiene que buscar la forma de cumplir con lo que nos habíamos comprometido”, señaló en rueda de prensa este martes. Indicó que es necesario “reasignar recursos y buscar alguno más”.

“Es como el tema de situación de calle, yo no sé si es solo un tema de plata, es levantar la cabeza, hacer mejor las cosas y racionalizar. Hay que tener la elasticidad de permitir, dentro del propio Estado, que lo que no está acá pueda venir. Y tener claro las prioridades. Infancia, seguridad y situación de calle son las prioridades en este momento”, agregó.

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Respecto a la seguidilla de homicidios, Orsi dijo que “hay que seguir trabajando”. “Es un tema preocupante en Uruguay desde hace años. Si bien todos los que vienen y te hablan en el exterior te hablan de un país seguro, en tema homicidio hay que seguir trabajando y trabajando fuerte”, insistió.

Desde la noche del domingo hubo en Montevideo cinco homicidios en 24 horas: tres en el Cerro, uno en Marconi y uno en Plácido Ellauri.