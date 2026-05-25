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NIÑO GODZILLA

Verano "complicado" con temperaturas elevadas, tormentas puntualmente muy fuertes y lluvias importantes, anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo comentó que el Niño Godzilla llegará en primavera y causará crecidas en ríos y arroyos de todo el país, además de rachas de viento y actividad eléctrica.

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El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó que tendremos un verano "complicado" debido a la presencia del Niño Godzilla.

"Lo más complicado va a ser en verano, hay que tener mucho cuidado. Temperaturas elevadas, mucha humedad y esas son las condiciones necesarias para la formación de tormentas puntualmente muy fuertes con descargas de lluvia muy importantes, granizada, actividad eléctrica y rachas de viento", destacó.

Además, comentó que todo el país estará bajo estas mismas condiciones.

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El fenómeno llegará en primavera con eventos de lluvias importantes que ocasionarán crecidas de ríos y arroyos, en distintas zonas del país.

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