El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó que tendremos un verano "complicado" debido a la presencia del Niño Godzilla.
Verano "complicado" con temperaturas elevadas, tormentas puntualmente muy fuertes y lluvias importantes, anunció Nubel Cisneros
El meteorólogo comentó que el Niño Godzilla llegará en primavera y causará crecidas en ríos y arroyos de todo el país, además de rachas de viento y actividad eléctrica.
"Lo más complicado va a ser en verano, hay que tener mucho cuidado. Temperaturas elevadas, mucha humedad y esas son las condiciones necesarias para la formación de tormentas puntualmente muy fuertes con descargas de lluvia muy importantes, granizada, actividad eléctrica y rachas de viento", destacó.
Además, comentó que todo el país estará bajo estas mismas condiciones.
Seguí leyendo
Operativo por frío extremo: fueron asistidas 3.443 personas y hubo siete detenciones por desacato
El fenómeno llegará en primavera con eventos de lluvias importantes que ocasionarán crecidas de ríos y arroyos, en distintas zonas del país.
Temas de la nota
Lo más visto
tiene 5 años
Encontraron a niño deambulando de madrugada en Rivera: "Estaba llorando, con dos teléfonos, una mochilita y todo mojado", dijo vecino
EN EGIPTO Y ESTADOS UNIDOS
Triple homicidio en el Cerro: las víctimas fueron dos hombres y una mujer, y hay otros dos heridos, uno de ellos grave
CERRO DE MONTEVIDEO
Tiroteo entre delincuentes y la Policía: hay un detenido herido de bala y otro se dio a la fuga
YA HAY CASI 1.000 RECIBIDOS
Se recibieron 66 estudiantes de la Utec Fray Bentos, entre ellos la primera ingeniera biomédica de esta universidad
EGIPTO Y CARLOS MARÍA RAMÍREZ
Dejá tu comentario