Verano "complicado" con temperaturas elevadas, tormentas puntualmente muy fuertes y lluvias importantes, anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó que tendremos un verano "complicado" debido a la presencia del Niño Godzilla.

"Lo más complicado va a ser en verano, hay que tener mucho cuidado. Temperaturas elevadas, mucha humedad y esas son las condiciones necesarias para la formación de tormentas puntualmente muy fuertes con descargas de lluvia muy importantes, granizada, actividad eléctrica y rachas de viento", destacó.

Además, comentó que todo el país estará bajo estas mismas condiciones.

El fenómeno llegará en primavera con eventos de lluvias importantes que ocasionarán crecidas de ríos y arroyos, en distintas zonas del país. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2059022369528639522&partner=&hide_thread=false "Lo más complicado va a ser en verano, hay que tener mucho cuidado. Temperaturas elevadas, mucha humedad y esas son las condiciones necesarias para la formación de tormentas puntualmente muy fuertes con descargas de lluvia muy importantes, granizada, actividad eléctrica y rachas… pic.twitter.com/ZPA0DJEOt9 — Subrayado (@Subrayado) May 25, 2026