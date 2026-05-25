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Mediodía del lunes

Reportan al menos dos balaceras en Marconi: en uno de los lugares la Policía incautó 20 casquillos

Hubo dos reportes de balaceras en Marconi y, a 850 metros —en Plácido Ellauri— ocurrió una tercera que terminó con un hombre herido grave.

Policía Científica analiza los casquillos para trazabilidad balística.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Rambla Costanera y Wellington, en el barrio Marconi, fue escena de una balacera que incluyó al menos 20 disparos, a primera hora de la tarde de este lunes.

La Policía fue al lugar luego de que el sistema Shotspotter detectó en el lugar varios disparos. En la calle, quedaron esparcidos unos 20 casquillos de pistola 9 milímetros.

Sobre las 14:00, efectivos del PADO–GRT custodiaban las vainas a la espera de Policía Científica.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. 
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Un hombre fue atacado a tiros cuando salía de una casa en Plácido Ellauri: dos impactos lo dejaron grave

No se reportaron heridos y en centros médicos no ingresaron baleados que pudieran haber sido víctimas de este tiroteo.

Policía Científica trabajará sobre los casquillos para hacer trazabilidad e identificar si alguna de las armas utilizadas fueron usadas en delitos anteriores.

Otra balacera fue reportada casi en simultáneo, a pocas cuadras, en Pasaje H y Enrique Castro.

Antes, a 850 metros, un hombre de 34 años fue herido de gravedad en Plácido Ellauri, el barrio lindero. Dos ocupantes de un auto le dispararon cuando salía de una casa.

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