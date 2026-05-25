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Incautan 8 casquillos

Un hombre fue atacado a tiros cuando salía de una casa en Plácido Ellauri: dos impactos lo dejaron grave

Los atacantes fueron dos ocupantes de un auto bajaron las ventanillas y dispararon al menos ocho veces. La víctima recibió dos impactos, uno de los proyectiles le quedó alojado.

Dos atacantes dispararon desde un auto contra la víctima.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.&nbsp;

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. 

Un hombre de 34 años fue atacado a tiros y herido por dos de los proyectiles cuando salía de una casa en una moto. El tiroteo ocurrió en el mediodía de este lunes en Leandro Gómez y Manuel Lavalleja en el barrio Plácido Ellauri, lindero a Marconi.

De acuerdo con la información a la que accedió Subrayado, los atacantes fueron dos personas que dispararon desde un auto. Bajaron las ventanillas y lo atacaron.

Foto: Subrayado.
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Un familiar trasladó al herido al Hospital Policial. Allí los médicos diagnosticaron que tiene dos impactos de bala en el abdomen, uno sin salida, por lo que el proyectil quedó alojado. La otra bala salió por una pierna.

En la escena, esparcidos, fueron hallados ocho casquillos. A primera hora de la tarde, el lugar era custodiado por Guardia Republicana, a la espera de Policía Científica. La moto quedó en el lugar.

A primera hora de la tarde, fueron reportadas balaceras en el Marconi. A unos 800 metros, en Wellington y Rambla Costanera, fue hallada una veintena de casquillos en la calle.

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