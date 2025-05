"Algunos de nuestros dispositivos evidentemente están fallando, como Estado", dijo Orsi tras crímenes en Durazno

Y agregó: "Algunos de nuestros dispositivos evidentemente están fallando, como Estado. No podés evitar, resolver todo, pero capaz que algunas alertas no las vemos y están ahí. No hay que bajar los brazos. Y siempre pensar que lo que estamos haciendo sigue siendo insuficiente".

Dos asesinatos, un suicidio y dos niñas heridas.

A las diez de la mañana de este lunes, un hombre de 43 años mató a su pareja de 42 y a una de sus hijas, una adolescente de 16 años. A otras dos, de 9 y 12, las dejó heridas. La niña de 9 años se encuentra en CTI, mientras que la mayor está en cuidados intermedios, pese a que tiene 10 heridas de arma blanca.

Tras cometer los crímenes, el hombre se suicidó. Estaba desempleado y cuidaba de sus tres hijas mientras la madre salía a trabajar, que lo hacía en un comercio de la ciudad de Durazno.

El hombre ya había sido denunciado en 2016 y 2017 por descuidar y ser autor de maltratos hacia la adolescente de 16 años, que en ese momento era escolar. El caso tuvo su etapa judicial, que finalizó sin novedades, por resolución de un juez.

En la pareja no había denuncias de violencia. Y los vecinos comentan que no había ningún indicio que ellos hubieran observado en los años en que la familia habitó esa casa de la calle Irigoyen al 1088.

Esa fue la escena de los asesinatos y del suicidio. Cuando la Policía llegó, las menores esperaban fuera de la vivienda, y fueron trasladadas a un centro asistencial, de urgencia. En tanto, los cuerpos, dentro de la casa, donde además había un pequeño incendio. El agresor abrió la cocinilla y dejó salir el gas, hasta generar un incendio, que pudo ser extinguido.

El hermano del hombre fue quien ingresó a la casa y cerró la llave del gas. Y observó todo lo que había pasado, pero nada pudo hacer. Quienes sí presenciaron todo, fueron las niñas, que ahora están siendo asistidas por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. "No están ni su papá, ni su mamá, ni su hermana", dijo a Subrayado su directora, Mariela Solari.