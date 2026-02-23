Asamblea General aprobó creación de la comisión bicameral que investigará el caso Cardama y el proceso previo

Asamblea General votó de forma unánime (127 en 127) la creación de la comisión bicameral que investigará el proceso de adquisición de patrullas oceánicas, entre 2010 y 2026, que culminó con el caso Cardama .

Estará integrada por 17 miembros de todos los partidos con representación parlamentaria y tendrá seis meses para expedirse.

Nicolás Viera, Eduardo Brenta, Sebastián Sabini, Liliam Kechichian, Joaquín Garlo, Carlos Rodríguez, Tatiana Antúnez, María Inés Obaldía, Fernando Amado, Maximiliano Campo, Felipe Schipani, Gustavo Salle, Álvaro Perrone, Gerardo Sotelo, Pablo Abdala, José Luis Falero y Gabriel Gianoli son los integrantes, que están citados para el miércoles a las 9:00 de la mañana con el fin de instalar la comisión.

Falero presidirá la comisión, pero como se encuentra de licencia asumirá provisoriamente Abdala hasta su reintegro.

Ese día se deberá designar al presidente (de la oposición) y vicepresidente, además de fijar el régimen de trabajo, informó la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse.

Tras el acuerdo del viernes entre el Frente Amplio y la oposición, atrás quedó la idea inicial de una investigadora en Diputados y otra en el Senado.

Analizarán todas las gestiones que se hicieron para tener buques de guerra que patrullen el océano uruguayo desde 2010 hasta ahora.

CASO CARDAMA

Sobre fines del gobierno de Lacalle Pou, la coalición en el gobierno firmó el contrato con Cardama para que este astillero español (Galicia) construya dos patrulleras oceánicas por un total cercano a los 80 millones de dólares.

El Frente Amplio cuestionó desde el comienzo la elección de Cardama y criticó al gobierno de la coalición por firmar el contrato poco antes del dejar la administración.

Ya en el gobierno, el Frente Amplio continuó con los cuestionamientos al contrato con Cardama y finalmente denunció que la garantía presentada por el astillero español era falsa, o irregular, y suponía (dijo el presidente Yamandú Orsi en el 2025), un intento de “estafa o fraude” al Estado uruguayo.

El año pasado el gobierno de Orsi anunció que rescindía el contrato con Cardama, extremo que no se concretó hasta febrero de 2026.

Ahora se inicia un juicio internacional en el que el gobierno intentará recuperar los 30 millones de dólares ya pagos a Cardama, mientras que la empresa buscará un resarcimiento por el fin del contrato.