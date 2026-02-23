Buscan a un hombre que desapareció cuando iba en una moto de agua remolcando a su hijo en un inflable y perdió estabilidad

La Prefectura de Santiago Vázquez busca por agua y tierra a un hombre de 43 años que desapareció este domingo, sobre las 17:30 horas, luego de que la moto de agua que manejaba perdió estabilidad.

El vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, informó que el hombre circulaba en la moto junto a su pareja, de 36 años, y que desde esta remolcaban un inflable en el que iba su hijo, un joven de 21 años, en la zona de la playa Los Cilindros.

En determinado momento, la moto perdió estabilidad y tanto la mujer como el hombre cayeron al agua. El joven que iba en el inflable nadó hasta la moto para asistirlos y quedó en esta.

Dos guardavidas que estaban en la zona vieron la escena y concurrieron hasta el punto. Uno de estos, que iba a nado, socorrió a la mujer, quien fue llevada hasta la orilla. El otro iba en kayak y pretendía auxiliar al hombre, pero este le pidió que fuera por la moto, donde estaba su hijo y que iba a la deriva alejándose de la costa con fuerte oleaje, y que él, que tenía salvavidas colocado, iría a la costa a nado, pero se lo perdió de vista.

El joven pudo ser rescatado por el salvavidas y un equipo de Prefectura de Santiago Vázquez que se hizo presente. Su padre no llegó a la costa y su búsqueda continúa este lunes.