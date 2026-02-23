RECIBÍ EL NEWSLETTER
SEQUÍA

"Si declaramos la emergencia o no, es algo que los técnicos lo determinarán", respondió el presidente

Yamandú Orsi reafirmó el compromiso del gobierno a aportar los recursos en caso de declararse la emergencia agropecuaria. La Federación Rural valoró de forma positiva las medidas adoptadas ante la sequía.

seca-sequía-litoral-paysandú-enero-2025

El presidente Yamandú Orsi aseguró este lunes que "el apoyo está" para los productores afectados por el déficit hídrico en varios puntos del país y que el tema se analiza junto al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). "Hay que meterle más apoyo todavía si esto sigue así", agregó.

"Si declaramos la emergencia (agropecuaria) o no la declaramos, es algo que los técnicos lo determinarán; yo estoy dispuesto a hacer lo que los técnicos me digan que corresponde", afirmó. El mandatario reiteró el apoyo económico a los productores, como se ha hecho a través del Banco República.

Consultado sobre los fondos del Fondo de Emergencia, Orsi sostuvo: "lo podemos sacar de algún otro lado; deberíamos sacar de algún otro lado. El fondo de emergencia se usó". "Hay que recurrir a otros fondos, no está mal", acotó.

por comprar barato no podemos cometer los errores que de repente se han cometido otras veces, dijo orsi
El mandatario reafirmó el compromiso del gobierno a aportar los recursos en caso de declararse la emergencia agropecuaria. "Si es una emergencia, lo tenés que hacer", afirmó. En caso de declararse, Orsi es partidario de que sea por zonas en los sectores que más lo necesiten. "Cuando vos tenés una emergencia, tenés que ir ahí donde más te necesitan", enfatizó.

FEDERACIÓN RURAL

La Federación Rural (FRU) se reunió este lunes a la mañana con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por el déficit hídrico que atraviesan varias zonas del país. Las medidas del gobierno fueron valoradas de forma positivas pero entienden que son insuficientes y que se deben tener en cuenta los plazos.

"Creemos que ahora debería empezar a haber otro tipo de medidas", afirmó Rafael Normey. El ruralista reclamó una respuesta más proactiva de las autoridades en la búsqueda de soluciones y entre otras medidas, mencionó el forraje.

Otra de las cuestiones presentadas por la FRU es el alto costo del gasoil y los gremialistas hicieron un planteo para levantar el subsidio del boleto urbano. "Está claro que hoy el sector productivo no está más en condiciones de subsidiar el boleto urbano", aseguró.

FEDERACION RURAL SEQUIA

