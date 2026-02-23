El presidente Yamandú Orsi habló de la preocupación del gobierno por el cierre de empresas en el país y el efecto en los puestos de trabajo.
Orsi dijo que todavía no analizó propuesta de Castillo para que empresas notifiquen antes de despidos masivos
Al ser consultado sobre su opinión respecto a la propuesta, dijo que no la formará hasta que la analice y que eso será "cuando corresponda".
En esa línea, el mandatario respondió que la propuesta del ministro de Trabajo, Juan Castillo, sobre que las empresas notifiquen antes de retirarse del país o generar despidos masivos es algo que "hay que analizar".
"Yo hoy no lo tengo en carpeta, no lo tengo agendado para esta semana", dijo y al ser consultado sobre si le parece buena medida, remarcó: "No lo analicé todavía. Lo analizaremos cuando corresponda".
Orsi y Lacalle Pou se encontraron en la presentación de los Super Tucano para la FAU y juntos cortaron la cinta
Castillo abogó por poder tener una herramienta a través de la cual las empresas notifiquen al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) previamente a tomar decisiones que puedan impactar en el mercado laboral, y así darle la posibilidad de analizar el caso y adoptar medidas.
Dejá tu comentario