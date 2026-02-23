RECIBÍ EL NEWSLETTER
Orsi dijo que todavía no analizó propuesta de Castillo para que empresas notifiquen antes de despidos masivos

Al ser consultado sobre su opinión respecto a la propuesta, dijo que no la formará hasta que la analice y que eso será "cuando corresponda".

El presidente Yamandú Orsi habló de la preocupación del gobierno por el cierre de empresas en el país y el efecto en los puestos de trabajo.

En esa línea, el mandatario respondió que la propuesta del ministro de Trabajo, Juan Castillo, sobre que las empresas notifiquen antes de retirarse del país o generar despidos masivos es algo que "hay que analizar".

"Yo hoy no lo tengo en carpeta, no lo tengo agendado para esta semana", dijo y al ser consultado sobre si le parece buena medida, remarcó: "No lo analicé todavía. Lo analizaremos cuando corresponda".

Castillo abogó por poder tener una herramienta a través de la cual las empresas notifiquen al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) previamente a tomar decisiones que puedan impactar en el mercado laboral, y así darle la posibilidad de analizar el caso y adoptar medidas.

