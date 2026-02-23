Incautan más de 305 mil perfumes falsos en el puerto de Montevideo; provenían de China y el destino era Asunción

Aduanas incautó más de 305 mil perfumes falsos de un valor de 16 millones de dólares en el puerto de Montevideo.

La mercadería estaba en un contenedor que venía desde Nasha, China y que tenía como destino Asunción . En Uruguay hacían trasbordo. Eran 933 bultos los declarados, dentro de los cuales había 853 cajas con perfumes que simulaban ser de marcas conocidas, como AFNAN, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Versace, Dior, Hugo Boss, Chanel, entre otros.

"Los perfumes originales árabes se caracterizan por estar contenidos en cajas con logo impreso de la marca, presentan un holograma en su empaque, con el nombre de la marca labrado en la base del mismo. Ninguna de estas condiciones se cumplía en los perfumes encontrados", explicó Aduanas. "Además, estos productos no se encontraban detallados en la declaración solicitada al agente marítimo ni el contenedor provenía de Emiratos Árabes Unidos", agregó.

Fiscalía fue puesta en aviso de la incautación, así como los representantes de las marcas. La mercadería en presunta infracción está bloqueada a la espera de denuncias, informó Aduanas en un comunicado.

"Cabe recordar que estas réplicas carecen de estándares de calidad y suelen contener sustancias nocivas, que derivan en lesiones corporales y problemas respiratorios", remarcaron las autoridades.