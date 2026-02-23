RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERATIVO en el puerto

Incautan más de 305 mil perfumes falsos en el puerto de Montevideo; provenían de China y el destino era Asunción

La mercadería está valuada en unos 16 millones de dólares. Las autoridades recuerdan que las réplicas de perfumes pueden contener sustancias nocivas.

perfumes-incautados-contenedor-foto-aduana

La mercadería estaba en un contenedor que venía desde Nasha, China y que tenía como destino Asunción. En Uruguay hacían trasbordo. Eran 933 bultos los declarados, dentro de los cuales había 853 cajas con perfumes que simulaban ser de marcas conocidas, como AFNAN, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Versace, Dior, Hugo Boss, Chanel, entre otros.

"Los perfumes originales árabes se caracterizan por estar contenidos en cajas con logo impreso de la marca, presentan un holograma en su empaque, con el nombre de la marca labrado en la base del mismo. Ninguna de estas condiciones se cumplía en los perfumes encontrados", explicó Aduanas. "Además, estos productos no se encontraban detallados en la declaración solicitada al agente marítimo ni el contenedor provenía de Emiratos Árabes Unidos", agregó.

Ministerio del Interior
Seguí leyendo

Operación Famur: 10 detenidos y la incautación de granadas, armas de fuego y más de 600 municiones

Fiscalía fue puesta en aviso de la incautación, así como los representantes de las marcas. La mercadería en presunta infracción está bloqueada a la espera de denuncias, informó Aduanas en un comunicado.

"Cabe recordar que estas réplicas carecen de estándares de calidad y suelen contener sustancias nocivas, que derivan en lesiones corporales y problemas respiratorios", remarcaron las autoridades.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha

Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES

Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)

Te puede interesar

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos video
MINISTERIO DE GANADERÍA

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos video
RESOLUCIÓN

MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos
Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma video
YOUTUBE

Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Dejá tu comentario