Crímenes en Durazno: la niña de 9 años está en CTI con asistencia respiratoria y su hermana de 12 en estado moderado

Su hermana de 12 está internada estable, en cuidados moderados, en otro sanatorio. Tiene más de 10 heridas de arma blanca, dijo a Subrayado el subjefe de la policía local, Alexis Duarte.

El agresor usó un arma blanca para cometer los dos homicidios, y para herir a sus otras dos hijas. Una de ellas fue intervenida quirúrgicamente este lunes.

Víctimas de un hombre violento.

El hombre de 43 años no tenía antecedentes penales. La Policía no tiene registros de que haya habido denuncias en la pareja, pero sí hay un antecedente: en 2016 y 2017 hubo denuncias por posible maltrato hacia la adolescente de 16 años, quien tenía discapacidad y fue asesinada este lunes.

El caso "fue trabajado oportunamente y enterada la Justicia", señala primer el parte policial, pero no agrega más detalles. Para esa investigación, vecinos y familiares no dijeron nada sobre algún indicio de violencia. Pero porque no lo tenían, según dijeron.

Una vecina que habló con Subrayado este lunes sostuvo que no supo qué podría haber pasado. "Era un matrimonio muy unido, siempre juntos, ellos eran bien. No sé qué puede haber pasado", dijo la mujer, que tiene su almacén en la esquina donde ocurrieron los crímenes. Ella escuchó gritos, luego la sirena de una ambulancia, pero pensó que había ocurrido un incendio.

"Me impactó horrible", expresó.

La mujer asesinada tenía 42 años y trabajaba en un comercio de la ciudad de Durazno. Y el homicida estaba al cuidado de sus hijas por estar desocupado.