LUTO EN EL CARNAVAL

Falleció el murguista Agustín Ríos, integrante de Doña Bastarda; IMM suspende la fecha de la Liguilla

La murga Doña Bastarda es una de las que clasificó para La Liguilla. El año pasado, se llevó el título.

La Intendencia de Montevideo informó el fallecimiento y comunicó que se suspende la fecha de este domingo.

"Enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos en este difícil momento. La etapa prevista para el día de hoy queda suspendida", escribió la comuna en sus redes. Las entradas mantienen validez.

Doña Bastarda fue una de las murgas que clasificó en la primera etapa del concurso oficial de Carnaval y pasó a la Liguilla, junto con Cayó la Cabra, Falta y Resto, La Gran Muñeca, La Nueva Milonga, La Trasnochada, Los Diablos Verdes, Patos Cabreros, Queso Magro y Un Título Viejo. El año pasado se llevó el título.

Desde la red social de otra murga, Araca la Cana, saludaron a Doña Bastarda. "Hoy es día de luto para los carnavaleros, falleció Agustín Ríos y con profundo pesar queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame y abrazo a sus familiares, amigos y compañeros de murga Doña Bastarda por tan duro suceso. QEPD Agustín Ríos", escribieron.

