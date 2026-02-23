"Por comprar barato no podemos cometer los errores que de repente se han cometido otras veces", dijo Orsi

El presidente Yamandú Orsi aseguró este lunes que el gobierno analiza al menos cinco propuestas para la construcción de las dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional tras la decisión de rescindir el contrato con el astillero español Cardama .

"Todas las semanas recibimos propuestas", afirmó. El mandatario sostuvo que la intención del Poder Ejecutivo es que este mes se preseleccionen dos de las cinco mejores propuestas recibidas.

Orsi remarcó con los nuevos oferentes deberán cumplir las condiciones contractuales fijadas por el gobierno en oportunidad del negocio con Cardama, no solo desde el punto de vista técnico sino también la transparencia del proceso de construcción del equipamiento adquirido por Uruguay. El presidente habló de "sentido común" y mencionó "la tranquilidad de que lo que vos estás pagando te lo van a hacer".

Seguí leyendo "Si declaramos la emergencia o no, es algo que los técnicos lo determinarán", respondió el presidente

Una de las opciones que maneja el gobierno es de otro astillero español, que tendría como ventaja la posibilidad de utilizar la infraestructura construida hasta el momento por Cardama. "Lo importante es que sean empresas que estén acostumbradas a hacer estas cosas; es raro comprarle algo a alguien que nunca en la vida lo hizo", indicó.

"Tenemos que ir por la mejor opción; por supuesto que hay un tema de costos que uno tiene que analizar, pero que por comprar barato no podemos cometer los errores que de repente se han cometido otras veces", sostuvo.

Orsi adelantó que el gobierno inició las tratativas para adquirir dos lanchas rápidas para el control del río Uruguay y la costa del Río de la Plata y la oceánica. "Precisamos el control de la zona costera; necesitamos potenciar a Prefectura, que le faltan recursos", afirmó.