RECIBÍ EL NEWSLETTER
PATRULLAS OCEÁNICAS

"Por comprar barato no podemos cometer los errores que de repente se han cometido otras veces", dijo Orsi

El presidente afirmó que el gobierno analiza al menos cinco propuestas para la construcción de las dos patrullas oceánicas y enfatizó en la transparencia del proceso.

CARDAMA-ASTILLEROS

El presidente Yamandú Orsi aseguró este lunes que el gobierno analiza al menos cinco propuestas para la construcción de las dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional tras la decisión de rescindir el contrato con el astillero español Cardama.

"Todas las semanas recibimos propuestas", afirmó. El mandatario sostuvo que la intención del Poder Ejecutivo es que este mes se preseleccionen dos de las cinco mejores propuestas recibidas.

Orsi remarcó con los nuevos oferentes deberán cumplir las condiciones contractuales fijadas por el gobierno en oportunidad del negocio con Cardama, no solo desde el punto de vista técnico sino también la transparencia del proceso de construcción del equipamiento adquirido por Uruguay. El presidente habló de "sentido común" y mencionó "la tranquilidad de que lo que vos estás pagando te lo van a hacer".

si declaramos la emergencia o no, es algo que los tecnicos lo determinaran, respondio el presidente
Seguí leyendo

"Si declaramos la emergencia o no, es algo que los técnicos lo determinarán", respondió el presidente

Una de las opciones que maneja el gobierno es de otro astillero español, que tendría como ventaja la posibilidad de utilizar la infraestructura construida hasta el momento por Cardama. "Lo importante es que sean empresas que estén acostumbradas a hacer estas cosas; es raro comprarle algo a alguien que nunca en la vida lo hizo", indicó.

"Tenemos que ir por la mejor opción; por supuesto que hay un tema de costos que uno tiene que analizar, pero que por comprar barato no podemos cometer los errores que de repente se han cometido otras veces", sostuvo.

Orsi adelantó que el gobierno inició las tratativas para adquirir dos lanchas rápidas para el control del río Uruguay y la costa del Río de la Plata y la oceánica. "Precisamos el control de la zona costera; necesitamos potenciar a Prefectura, que le faltan recursos", afirmó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha

Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES

Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)

Te puede interesar

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos video
MINISTERIO DE GANADERÍA

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos video
RESOLUCIÓN

MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos
Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma video
YOUTUBE

Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Dejá tu comentario