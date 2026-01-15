Aduanas desarticuló maniobras en dos comercios que ingresaban mercaderías por franquicias con cédulas de terceros

Una investigación de personal de Aduanas en coordinación con la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno desarticuló maniobras en dos comercios que vendían mercadería ingresada al país sin pagar impuestos a través del régimen de franquicias postales, mediante el uso de una importante cantidad de cédulas de identidad de terceras personas, sin consentimiento ni conocimiento de los titulares.

En un caso, se ingresaba ropa y calzado de marcas reconocidas, se publicitaba en tiendas virtuales y redes sociales, y se hacían entregas en lugares acordados, envíos por encomienda a todo el país y en un showroom en Pocitos.

La persona responsable de la maniobra afirmó que la operativa la realizaba desde 2023, con 155 paquetes en 2025 y cerca de 400 en tres años, a través del uso de más de 70 cédulas de identidad de terceras personas, las que fueron obtenidas de diferentes fuentes.

El otro caso, se ingresaban artículos electrónicos y repuestos; unos se comercializaban y otros se usaban como insumos en la reparación de equipos de computación. La maniobra se realizaba desde 2022 y se constató el ingreso de más de 160 encomiendas mediante franquicias, a través de cédulas de identidad de 40 personas.

Aduanas investiga desde mediados de 2025 esta modalidad, que derivó en la imputación de dos personas. En Punta del Este, un hombre fue imputado por ingresar herramientas y otros artículos de ferretería por unos 2 millones de pesos en más de 250 encomiendas del exterior con más de 60 cédulas. En Montevideo, otro hombre fue imputado por ingresar ropa y calzado deportivo por 1,5 millones de pesos, utilizando la cédula de más de 50 personas con cerca de 200 envíos en diez meses.

Los responsables fueron imputados por los delitos de contrabando y suplantación de identidad. Además, del proceso judicial aduanero en procura del cobro de los tributos impagos y las sanciones pecuniarias correspondientes.

Aduanas también trabaja en el fortalecimiento de los controles al régimen de franquicias postales para evitar maniobras de este tipo.