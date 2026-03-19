Adolescente de 14 años fue imputado por abuso sexual de menores y violencia privada

El adolescente fue imputado e internado en el Inisa por reiterados delitos de abuso sexual a menores de edad y violencia privada, en Florida. Foto: Ministerio del Interior.

Un adolescente de 14 años fue imputado en Florida por varios delitos de abuso sexual y violencia privada cometidos contra menores de edad.

El Ministerio del Interior informó este jueves que el adolescente fue internado en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

La investigación del caso estuvo a cargo de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Florida y la Fiscalía local.

El miércoles, en la audiencia judicial de formalización del caso, el adolescente fue imputado y enviado al Inisa “por reiterados delitos de abusos sexuales especialmente agravados”, y “reiterados delitos de violencia privada en calidad de autor”.

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