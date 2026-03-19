Un adolescente de 14 años fue imputado en Florida por varios delitos de abuso sexual y violencia privada cometidos contra menores de edad.
Adolescente de 14 años fue imputado por abuso sexual de menores y violencia privada
El adolescente fue imputado e internado en el Inisa por reiterados delitos de abuso sexual a menores de edad y violencia privada.
El Ministerio del Interior informó este jueves que el adolescente fue internado en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).
La investigación del caso estuvo a cargo de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Florida y la Fiscalía local.
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El miércoles, en la audiencia judicial de formalización del caso, el adolescente fue imputado y enviado al Inisa “por reiterados delitos de abusos sexuales especialmente agravados”, y “reiterados delitos de violencia privada en calidad de autor”.
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