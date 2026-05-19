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Claudia González

"El sistema de justicia está en peligro por falta de personal", advirtió la presidenta de la asociación de fiscales

Claudia González, presidenta de la asociación de fiscales, advirtió que “la falta de personal genera impunidad”. Criticó a los partidos políticos por no acordar un nuevo Fiscal de Corte titular.

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La presidenta de la asociación de fiscales, Claudia González, aseguró que el sistema de justicia en Uruguay “no va a estar en peligro por un traslado”, en referencia al cambio de fiscalía de Alejandro Machado. Este traslado fue cuestionado por el Frente Amplio porque tenía a su cargo casos de relevancia pública, como Cardama y el pasaporte a Sebastián Marset.

“En el tema de Machado, lo que yo he visto, que salió en la prensa, se ha embarrado un poquito el sistema, como que se quiere poner en la población que el sistema de justicia está en peligro. El sistema de justicia no va a estar en peligro por un traslado, el sistema de justicia está en peligro por falta de personal. La falta de personal”, alertó González.

“Creo que está en peligro el sistema de justicia si no hay más personal, porque genera impunidad. Ese es el peligro que yo le veo, no que está en peligro el sistema, porque el sistema funciona y funciona muy bien. Lo que está en peligro es la impunidad, porque el problema, al no tener la cantidad de gente necesaria para que los temas se evalúen, se trabajen y se investiguen, eso está generando que esa gente esté en impunidad”, advirtió la fiscal este martes entrevistada en el programa Arriba Gente de Canal 10.

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“El sistema funciona porque las personas que lo sostienen funcionan. Pero las personas un día se enferman, un día se van”, dijo González, y aseguró que los fiscales están “cansados” por la sobrecarga de trabajo.

“Hoy en día los fiscales se están jubilando a los 06 años. ¿Por qué, si tienen 10 años más para trabajar? Se van porque están agotados. El agotamiento de los fiscales es una realidad”, advirtió.

González aseguró que a poco de cumplir 10 años (2017-2027), el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), se necesita “una reforma de la Fiscalía”. “No puede seguir trabajando con equipos de tres personas”, apuntó, y dijo que el nuevo Fiscal de Corte no debe elegirse por un nombre, si no por la idea que tenga para reformar la Fiscalía.

En este sentido cuestionó a los partidos políticos por no ponerse de acuerdo en un nuevo Fiscal de Corte titular.

El último Fiscal de Corte titular fue Jorge Díaz (hoy prosecretario de Presidencia de Yamandú Orsi). Luego asumió Juan Gómez como Fiscal de Corte subrrogante, y cuando renunció por temas de salud, quedó Mónica Ferrero en su lugar, hasta ahora.

El Frente Amplio y la oposición no se ponen de acuerdo en la persona que debe asumir la Fiscalía General.

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