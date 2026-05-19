Imputaron al chofer de un ómnibus por homicidio culposo: causó la muerte de una mujer en una parada en Lezica

El chofer de un ómnibus de Coetc, de 38 años, fue imputado por homicidio culposo por la muerte de una mujer de 82 años ocurrida el 18 de agosto de 2025 en Lezica.

La víctima dijo a la Policía ese mismo día que mientras bajaba del ómnibus, el conductor retomó la marcha antes de que pudiera descender correctamente. La mujer cayó al suelo y el vehículo le pasó por encima de las piernas.

La víctima murió al día siguiente en una mutualista debido a la gravedad de las lesiones.

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El ómnibus era de la línea 409 con destino a Plaza España. El accidente ocurrió antes de las 14:00 en una parada ubicada en Pinta y Lister.

La audiencia judicial se realizó el jueves pasado. La fiscal de Flagrancia de 11° turno, Cecilia Bonsignore, imputó al conductor por homicidio culposo, señala la resolución a la que accedió Subrayado.

El chofer fijó domicilio, debe cumplir arresto domiciliario nocturno entre las 21:00 y las 5:00, y tiene prohibido conducir cualquier tipo de vehículo. Además, tuvo que entregar la libreta de conducir.

La investigación sigue y las medidas regirán hasta el 8 de octubre de 2026.