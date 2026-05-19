La Policía identificó al hombre que buscaba en el Prado tras, al menos, siete denuncias de adolescentes desde principios de abril. Fuentes policiales dijeron a Subrayado que tiene 49 años, cuenta con nueve antecedentes penales y asiste a refugios del Mides.
Policía identificó al hombre buscado por abuso en el Prado: tiene 9 antecedentes y asiste a refugios del Mides
Los antecedentes son por abuso, rapiña, hurto, lesiones personales, violencia privada y autoevasión; este último, porque se fugó de la cárcel de Durazno.
Los antecedentes son por abuso, rapiña hurto, violencia privada, lesiones personales y autoevasión; este último, porque se fugó de la cárcel de Durazno.
Las fuentes añadieron que asiste a refugios del Mides, solía dormir allí, pero ahora no está frecuentando los lugares de siempre. Sigue siendo buscado.
Hombre buscado por abuso en el Prado acumula siete denuncias: nueva filmación lo muestra con una adolescente
Las adolescentes denunciaron que el hombre se les acercaba en la calle, principalmente en las inmediaciones de liceos y paradas de ómnibus. Según relataron, en algún caso les hizo cinchones en el pelo, les ofrecía su número de teléfono y decía ser contratista de modelos.
Además, señalaron que les sacaba fotos y conversaba con ellas durante varias cuadras.
Subrayado accedió a una filmación registrada el lunes 27 de abril a las 16:45, en la que se observa al hombre caminando en el Prado junto a una adolescente. Varias menores que vieron las imágenes difundidas por la Policía indicaron que se trata de la misma persona.
El sospechoso fue visto cerca del liceo Bauzá y en el entorno de otros tres liceos de la zona del Prado, además de paradas de ómnibus.
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