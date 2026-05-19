Policía identificó al hombre buscado por abuso en el Prado: tiene 9 antecedentes y asiste a refugios del Mides

Captura del video cedido a Subrayado. Hombre camina varias cuadras con una de las víctimas en el Prado.

La Policía identificó al hombre que buscaba en el Prado tras, al menos, siete denuncias de adolescentes desde principios de abril. Fuentes policiales dijeron a Subrayado que tiene 49 años, cuenta con nueve antecedentes penales y asiste a refugios del Mides.

Los antecedentes son por abuso, rapiña hurto, violencia privada, lesiones personales y autoevasión; este último, porque se fugó de la cárcel de Durazno.

Las fuentes añadieron que asiste a refugios del Mides, solía dormir allí, pero ahora no está frecuentando los lugares de siempre. Sigue siendo buscado.

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buscado-abuso-prado-hombre-abusador-foto Foto cedida a Subrayado.

Las adolescentes denunciaron que el hombre se les acercaba en la calle, principalmente en las inmediaciones de liceos y paradas de ómnibus. Según relataron, en algún caso les hizo cinchones en el pelo, les ofrecía su número de teléfono y decía ser contratista de modelos.

Además, señalaron que les sacaba fotos y conversaba con ellas durante varias cuadras.

Subrayado accedió a una filmación registrada el lunes 27 de abril a las 16:45, en la que se observa al hombre caminando en el Prado junto a una adolescente. Varias menores que vieron las imágenes difundidas por la Policía indicaron que se trata de la misma persona.

buscado-por-delitos-sexuales-prado-camara-hombre Captura del video cedido a Subrayado. Hombre camina varias cuadras con una de las víctimas en el Prado.

El sospechoso fue visto cerca del liceo Bauzá y en el entorno de otros tres liceos de la zona del Prado, además de paradas de ómnibus.