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Policía identificó al hombre buscado por abuso en el Prado: tiene 9 antecedentes y asiste a refugios del Mides

Los antecedentes son por abuso, rapiña, hurto, lesiones personales, violencia privada y autoevasión; este último, porque se fugó de la cárcel de Durazno.

Foto: difusión Ministerio del Interior.

Foto: difusión Ministerio del Interior.

Captura del video cedido a Subrayado. Hombre camina varias cuadras con una de las víctimas en el Prado.

Captura del video cedido a Subrayado. Hombre camina varias cuadras con una de las víctimas en el Prado.

Foto cedida a Subrayado.&nbsp;

Foto cedida a Subrayado. 

La Policía identificó al hombre que buscaba en el Prado tras, al menos, siete denuncias de adolescentes desde principios de abril. Fuentes policiales dijeron a Subrayado que tiene 49 años, cuenta con nueve antecedentes penales y asiste a refugios del Mides.

Los antecedentes son por abuso, rapiña hurto, violencia privada, lesiones personales y autoevasión; este último, porque se fugó de la cárcel de Durazno.

Las fuentes añadieron que asiste a refugios del Mides, solía dormir allí, pero ahora no está frecuentando los lugares de siempre. Sigue siendo buscado.

Captura del video cedido a Subrayado. Hombre camina varias cuadras con una de las víctimas en el Prado.
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Hombre buscado por abuso en el Prado acumula siete denuncias: nueva filmación lo muestra con una adolescente
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Foto cedida a Subrayado.

Foto cedida a Subrayado.

Las adolescentes denunciaron que el hombre se les acercaba en la calle, principalmente en las inmediaciones de liceos y paradas de ómnibus. Según relataron, en algún caso les hizo cinchones en el pelo, les ofrecía su número de teléfono y decía ser contratista de modelos.

Además, señalaron que les sacaba fotos y conversaba con ellas durante varias cuadras.

Subrayado accedió a una filmación registrada el lunes 27 de abril a las 16:45, en la que se observa al hombre caminando en el Prado junto a una adolescente. Varias menores que vieron las imágenes difundidas por la Policía indicaron que se trata de la misma persona.

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Captura del video cedido a Subrayado. Hombre camina varias cuadras con una de las víctimas en el Prado.

Captura del video cedido a Subrayado. Hombre camina varias cuadras con una de las víctimas en el Prado.

El sospechoso fue visto cerca del liceo Bauzá y en el entorno de otros tres liceos de la zona del Prado, además de paradas de ómnibus.

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