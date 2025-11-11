RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINDICATO DE MAESTROS

Ademu desafilió a Pablo Caggiani, presidente del Codicen, y "a la mitad de las maestras de Montevideo", dijo que jerarca

La decisión de desafiliar al presidente del Codicen Pablo Caggiani la tomó la asamblea de Ademu. También desafilió “a la mitad de las maestras de Montevideo”, dijo Caggiani, por no hacer paro.

La asamblea del sindicato de maestros (Ademu) resolvió desafiliar al presidente del Codicen Pablo Caggiani, y “a la mitad de las maestras de Montevideo”, informó el jerarca el lunes de noche a través de un mensaje en redes sociales.

Según dijo Caggiani a Subrayado este martes de mañana, los maestros desafiliados del sindicato por decisión de la asamblea son los que no hicieron paro.

Ademu llevó adelante tres días de paro en Montevideo: el jueves 6, el viernes 7 y el lunes 10, tras la agresión ocurrida el miércoles 5 en la escuela 123 de Flor de Maroñas.

Ademu levanta la medida de paro que afectaba a las escuelas públicas de Montevideo

Ese día, a la salida de los niños pasado el mediodía, un grupo de personas irrumpió de forma violenta en la escuela para agredir a una madre y su hija por un problema previo con otra alumna.

La situación derivó en una discusión generalizada con agresiones a madres, docentes y niños que vivieron toda esa situación de violencia.

De inmediato se resolvió un paro para el jueves en las escuelas públicas de Montevideo, que se extendió al viernes con una movilización y protesta frente a la sede central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

La manifestación llegó incluso al interior de las oficinas de la sede de Colonia y avenida del Libertador.

El sábado 8 la asamblea del sindicato de maestros resolvió volver a hacer paro en Montevideo el lunes 10, con una movilización y manifestación frente a Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia de la República.

La movilización se hizo este lunes y una delegación del sindicato fue recibida por el presidente Orsi y el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Pablo Caggiani.

A la salida de la reunión, en Torre Ejecutiva, Caggiani fue increpado e insultado por algunos manifestantes.

Más tarde, en la asamblea de Ademu se resolvió desafiliar a Caggiani del sindicato y a los maestros y maestras que no acataron la medida de paro.

