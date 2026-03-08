RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARTIDO COLORADO

Virginia Cáceres sostuvo que las mujeres políticas "todavía" deben debatir sobre "la aplicación de la Ley de Cuotas"

"La autonomía económica como concepto general sigue siendo el gran desafío que tenemos por delante", sostuvo Cáceres, en este Día Internacional de la Mujer.

virginia-caceres-8m

La dirigente del Partido Colorado, Virginia Cáceres, señaló que se debe trabajar por la autonomía económica de las mujeres y la necesidad del debate sobre la ley de cuotas en el ámbito político.

"Un 8 de marzo que nos sigue encontrando con dificultades y con desafíos para las mujeres en nuestro país. Por supuesto que las mujeres políticas todavía tenemos instancias de debate que nos debemos con respecto a la aplicación de la Ley de Cuotas y cómo podemos mejorar ese tipo de mecanismos para que la participación sea efectiva e igualitaria, pero también hay otros aspectos que atañan a las mujeres en general en nuestro país y que creo que la autonomía económica como concepto general sigue siendo el gran desafío que tenemos por delante", sostuvo Cáceres.

También se refirió a que una de las preocupaciones es el desempleo en mujeres. "No solamente las tasas, sino qué calidad de empleo tenemos", añadió.

