Virginia Cáceres sostuvo que las mujeres políticas "todavía" deben debatir sobre "la aplicación de la Ley de Cuotas"

La dirigente del Partido Colorado , Virginia Cáceres , señaló que se debe trabajar por la autonomía económica de las mujeres y la necesidad del debate sobre la ley de cuotas en el ámbito político.

"Un 8 de marzo que nos sigue encontrando con dificultades y con desafíos para las mujeres en nuestro país. Por supuesto que las mujeres políticas todavía tenemos instancias de debate que nos debemos con respecto a la aplicación de la Ley de Cuotas y cómo podemos mejorar ese tipo de mecanismos para que la participación sea efectiva e igualitaria, pero también hay otros aspectos que atañan a las mujeres en general en nuestro país y que creo que la autonomía económica como concepto general sigue siendo el gran desafío que tenemos por delante", sostuvo Cáceres.