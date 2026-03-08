RECIBÍ EL NEWSLETTER
Un hombre fue asesinado a puñaladas en el barrio la Unión, este domingo

La víctima caminaba junto a su pareja cuando lo atacaron. El Departamento de Homicidios trabaja en el caso.

Un hombre fue asesinado a puñaladas en el barrio La Unión. La víctima aún no fue identificada. Trabaja en la escena personal del grupo PADO y Policía Científica.

El hombre caminaba con otra persona cuando fue apuñalado y murió en el lugar, en Azara y Menorca, en la noche de este domingo.

El Departamento de Homicidios lleva adelante la investigación.

