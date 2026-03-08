Un hombre fue asesinado a puñaladas en el barrio La Unión. La víctima aún no fue identificada. Trabaja en la escena personal del grupo PADO y Policía Científica.
Un hombre fue asesinado a puñaladas en el barrio la Unión, este domingo
La víctima caminaba junto a su pareja cuando lo atacaron. El Departamento de Homicidios trabaja en el caso.
El hombre caminaba con otra persona cuando fue apuñalado y murió en el lugar, en Azara y Menorca, en la noche de este domingo.
El Departamento de Homicidios lleva adelante la investigación.
Seguí leyendo
Un hombre grave y otro detenido tras discusión en la que utilizaron cuchillos en Nuevo París
Temas de la nota
Lo más visto
este sábado
Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas
nueva instancia judicial
Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos
BARRIO COLÓN
Joven de 20 años salió despedido tras chocar contra una columna y falleció
en Paysandú
Frigorífico Casablanca analiza suspender temporalmente faena de vacunos debido a aumento del precio del ganado
PAYSANDÚ Y EJIDO
Dejá tu comentario