Cuatro personas lesionadas, entre ellas dos niñas con heridas de entidad, tras un accidente en Lavalleja

Un accidente grave ocurrió el domingo en Lavalleja. Una camioneta volcó, dio vueltas, y cuatro personas sufrieron lesiones, entre ellas dos niñas y dos adultos.

El accidente ocurrió el domingo en el kilómetro 290 de la ruta 14, en Lavalleja, cuando una camioneta despistó, volcó y dio vueltas al costado de la carretera.

Sus cuatro ocupantes sufrieron lesiones de diversa entidad, entre ellas una niña de 3 años que fue trasladada primero al hospital de Treinta y Tres, y de allí a Montevideo. Su estado es “reservado”, indica el informe de Policía Caminera.

Una niña de 13 años y una mujer de 34 sufrieron lesiones “de entidad”, dice Caminera. Permanecen en cuidados intensivos en el hospital de Treinta y Tres.

El conductor del vehículo, un hombre de 44 años, sufrió lesiones leves y fue dado de alta. El examen de alcohol en sangre dio cero.

Policía Caminera da cuenta de que las cuatro personas fueron trasladadas a los centros de salud por particulares, primero hacia José Pedro Varela y luego al hospital de Treinta y Tres.

