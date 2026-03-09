El accidente ocurrió el domingo en el kilómetro 290 de la ruta 14, en Lavalleja, cuando una camioneta despistó, volcó y dio vueltas al costado de la carretera.
Cuatro personas lesionadas, entre ellas dos niñas con heridas de entidad, tras un accidente en Lavalleja
Un accidente grave ocurrió el domingo en Lavalleja. Una camioneta volcó, dio vueltas, y cuatro personas sufrieron lesiones, entre ellas dos niñas y dos adultos.
Sus cuatro ocupantes sufrieron lesiones de diversa entidad, entre ellas una niña de 3 años que fue trasladada primero al hospital de Treinta y Tres, y de allí a Montevideo. Su estado es “reservado”, indica el informe de Policía Caminera.
Una niña de 13 años y una mujer de 34 sufrieron lesiones “de entidad”, dice Caminera. Permanecen en cuidados intensivos en el hospital de Treinta y Tres.
Un policía evitó una rapiña al enfrentarse a tiros con un delincuente que lo hirió y fugó
El conductor del vehículo, un hombre de 44 años, sufrió lesiones leves y fue dado de alta. El examen de alcohol en sangre dio cero.
Policía Caminera da cuenta de que las cuatro personas fueron trasladadas a los centros de salud por particulares, primero hacia José Pedro Varela y luego al hospital de Treinta y Tres.
Dejá tu comentario