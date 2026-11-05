"Yo salí fortalecido", dijo Juan Castillo tras la interpelación, aunque la moción aprobada declaró insatisfactorias sus respuestas

La interpelación al ministro de Trabajo Juan Castillo en Diputados por el conflicto que duró varios meses en la empresa Terminal Cuenca del Plata, en el puerto de Montevideo, terminó en la madrugada de este jueves con una moción aprobada por mayoría que declara insatisfactorias sus respuestas.

La moción fue presentada por los dos diputados de Cabildo Abierto y los dos de Identidad Soberana, y se aprobó en mayoría con los votos de blancos y colorados, que se sumaron a esta declaración.

“Las explicaciones brindadas por el señor ministro no resultan satisfactorias”, dice la parte central de la moción aprobada por 49 votos a favor y 48 en contra.

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La declaración hace referencia al conflicto en TCP (puerto de Montevideo) y a otros temas incluidos en la interpelación, como las extensiones de los seguros de paro especiales y cuestionamientos a la organización de los sindicatos.

“Yo salí fortalecido”, dijo el ministro Juan Castillo este jueves entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Aseguró que tiene el respaldo de su partido político, el Frente Amplio, y que no tiene claro cuál o cuáles de todas las respuestas que dio en la interpelación son las que no resultaron satisfactorias para la oposición.

Consultado sobre si la falta de respaldo de la Cámara de Diputados implica que deba renunciar, Castillo dijo que eso lo resuelve el presidente Yamandú Orsi, no el Parlamento.

“Voy a estar hasta que él quiera, esas son las reglas de juego”, dijo el ministro, en alusión al presidente de la República.

Acerca de su permanencia como ministro dijo que para él “lo más importante es que el gobierno salga lo mejor posible” y agregó: “la militancia no hizo campaña para que yo sea ministro, esto es transitorio”.

El diputado colorado Felipe Schipani reclamó la renuncia de Castillo o que el presidente Orsi lo remueva del cargo, debido a que no tiene el respaldo de la Cámara de Diputados.

“Castillo tiene que renunciar. Hoy de madrugada la Cámara de Diputados declaró insatisfactorias sus explicaciones por 49 votos contra 48. El artículo 174 de la Constitución exige apoyo parlamentario para asegurar la permanencia de los ministros. Castillo no obtuvo ese respaldo en Diputados. La consecuencia política es clara: debe irse. Si no renuncia, el presidente Orsi debe removerlo”, escribió Schipani en redes sociales.