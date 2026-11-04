Familia de joven desaparecida en Maldonado dijo a la Policía que se comunicó con ella, pero que no sabe dónde está

La familia de Victoria Martínez, la joven de 27 años que es buscada desde el sábado 31 de octubre, dijo a la Policía que se comunicó con ella en las últimas horas, pero que no sabe dónde está.

Así lo informó a Subrayado el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, este miércoles de mañana. Según la versión de la familia, la joven dijo que estaba sin dinero.

El Ministerio del Interior y la Jefatura de Policía de Maldonado habían pedido la colaboración de la población para dar con su paradero.

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Según la información oficial, la joven había salido de su domicilio en Maldonado sobre las 8:30 del sábado y viajado a Montevideo junto a su novio para asistir a una competencia de gimnasia. Desde entonces no se tenían noticias sobre su paradero.

Nota: en una primera versión brindada por el jefe de Policía de Maldonado, se informó que la joven había aparecido y estaba en buen estado de salud. Luego, la versión de las autoridades cambió, y se informó que la familia había mantenido un contacto con la joven, pero que no sabía dónde estaba.