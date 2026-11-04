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Familia de joven desaparecida en Maldonado dijo a la Policía que se comunicó con ella, pero que no sabe dónde está

Victoria Martínez había viajado desde Maldonado a Montevideo junto a su novio para asistir a una competencia de gimnasia. El jefe de Policía Víctor Trezza dijo a Subrayado que la familia se comunicó con ella.

Foto: Subrayado. Terminal de Maldonado.

Foto: Subrayado. Terminal de Maldonado.

La familia de Victoria Martínez, la joven de 27 años que es buscada desde el sábado 31 de octubre, dijo a la Policía que se comunicó con ella en las últimas horas, pero que no sabe dónde está.

Así lo informó a Subrayado el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, este miércoles de mañana. Según la versión de la familia, la joven dijo que estaba sin dinero.

El Ministerio del Interior y la Jefatura de Policía de Maldonado habían pedido la colaboración de la población para dar con su paradero.

Foto: difusión Ministerio del Interior.
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Buscan a una joven de 27 años que viajó de Maldonado a Montevideo y está desaparecida desde el sábado

Según la información oficial, la joven había salido de su domicilio en Maldonado sobre las 8:30 del sábado y viajado a Montevideo junto a su novio para asistir a una competencia de gimnasia. Desde entonces no se tenían noticias sobre su paradero.

Nota: en una primera versión brindada por el jefe de Policía de Maldonado, se informó que la joven había aparecido y estaba en buen estado de salud. Luego, la versión de las autoridades cambió, y se informó que la familia había mantenido un contacto con la joven, pero que no sabía dónde estaba.

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