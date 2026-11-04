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"Está todo muy raro la verdad"

Hermano de militar que murió en entrenamiento en el río Uruguay pidió justicia: "Dejó mucho dolor"

"La verdad que no tengo palabra. Le habían sacado el teléfono por 30 días y fue el cumpleaños el 26 de este mes y le dejamos mensajes y nunca los vio", dijo.

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La ministra de Defensa, Sandra Lazo, se reunió este miércoles con familiares de los militares muertos en un entrenamiento el pasado jueves 29 de octubre. Uno de estos se llamaba Leandro Protacio y su hermano, Lisandro, aseguró que todavía no les dieron "mucha información" porque "se está investigando todo".

Expresó que están sintiendo "mucha tristeza": "Mi madre está pasando por un mal momento, todos, compañeros, amigos, todo el mundo. La verdad que dejó mucho dolor".

"La verdad que no tengo palabra. Le habían sacado el teléfono por 30 días y fue el cumpleaños el 26 de este mes y le dejamos mensajes y nunca los vio", dijo y agregó: "Queremos justicia, está todo muy raro la verdad".

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