"Limpia pasividad": BPS ofrece préstamos para unificar deudas con la institución con tasas diferenciales

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, dijo que se trata de una nueva línea de créditos, como un "limpia pasividad", destinada a personas con deudas de préstamos en la institución.

La persona que tenga deudas con préstamos del BPS podrá concentrarlas todas en un único préstamo, cuya deuda se actualizará por el Índice de Precios del Consumo (IPC) y financiable al 50% de las tasas vigentes para el período.

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Pardo estimó que la medida abarca a unos 5.000 pasivos en todo el país que están atrasados con sus préstamos del BPS. El nuevo préstamo se gestiona solo en forma presencial, por lo que el pasivo deberá agendarse al 1997 o a través de la página web.

A partir del 1º de diciembre, se pondrá en marcha una nueva línea especial para jubilados y pensionistas que cobran las pasividades mínimas, por las fiestas de fin de año, cuya tasa será cinco puntos porcentuales más baja que la habitual.

PAGOS

El BPS definió el calendario de pagos correspondiente al mes de noviembre para jubilados y pensionistas. Este mes, se comienza a pagar a partir del miércoles 4 por el feriado del lunes para quienes cobran por redes de cobranzas y cuenta bancaria.

Las giras de pagos en el interior empezarán el 5 y se extenderán hasta el 10 de noviembre, que es para una minoría que no tiene un local de cobranzas.