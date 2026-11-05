Un joven de 18 años fue asesinado en Punta de Rieles: es el segundo homicidio en el barrio en 24 horas

Este miércoles, un hombre estaba junto a sus hijos menores de edad en el patio de su casa, ubicada en Leandro Gómez y Castigo, en Punta de Rieles. Sobre las 22:00, comenzó a escuchar disparos y entró a la vivienda para resguardarse. Enseguida escuchó que una persona pedía auxilio y, al salir, vio a un joven herido. Lo subió a su auto y lo trasladó a la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo.

Allí, el joven murió como consecuencia de un disparo en el pecho, supo Subrayado. Tenía 18 años.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos asumió la investigación. En la escena, los policías encontraron un revólver en una cuneta y la moto en la que circulaba el joven.

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El vehículo no tenía chapa matrícula y su numeración estaba adulterada. La escena fue periciada por Policía Científica en busca de evidencia que permita esclarecer el caso.

Los investigadores relevaron cámaras de videovigilancia y tomaron declaraciones a testigos para reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los responsables.

Veinticuatro horas antes, en la noche del martes, en el mismo barrio un hombre fue perseguido por dos hombres en moto que lo atacaron a tiros frente a la casa de su madre. La víctima tenía 30 años.