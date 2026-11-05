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Enfrentamiento entre hinchas de Goes y Aguada antes del clásico: hubo golpizas, corridas y daños en vehículos

Filmaciones muestran corridas, pedradas y agresiones en las inmediaciones de Magallanes y Cerro Largo. Un hincha de Aguada fue golpeado cuando intentaban robarle la camiseta.

Videos cedidos a Subrayado. Enfrentamiento entre hinchas de Aguada y Goes en el Centro de Montevideo.

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Goes y Aguada jugaron este miércoles a las 21:30 en el Palacio Peñarol. Sin embargo, en la previa al clásico hubo enfrentamientos entre hinchas de ambos equipos.

Filmaciones muestran corridas en las inmediaciones de las calles Magallanes y Cerro Largo. Hubo enfrentamientos con piedras, objetos y pirotecnia, además de golpizas.

Un hincha de Aguada fue agredido por un grupo de personas que intentó robarle la camiseta del cuadro.

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Según el reporte oficial del operativo policial al que accedió Subrayado, el enfrentamiento se generó porque los hinchas de Aguada no cumplieron el recorrido acordado para llegar al Palacio Peñarol. Debían tomar la avenida San Martín hasta el Palacio Legislativo y luego continuar por la calle Minas.

De acuerdo con los registros oficiales, al llegar al Palacio Legislativo, los hinchas de Aguada no respetaron las indicaciones de los efectivos que los escoltaban y desviaron el recorrido hacia Fernández Crespo, a contramano. Luego tomaron Gaboto y La Paz, y retomaron por la calle Magallanes, lo que provocó el encuentro con la parcialidad de Goes, que debía llegar por ese lado.

Pese a que en las imágenes se observa que varios hinchas recibieron golpes, la Policía no registra denuncias de personas lesionadas. Sí constató daños en vehículos que estaban estacionados en la zona.

El Ministerio del Interior indicó en un comunicado qu e"la situación fue controlada mediante la intervención policial". "No se registran personas lesionadas. Al momento no hay personas detenidas. Se observan registros de cámaras de videovigilancia. Durante el encuentro y tras el mismo no se reportan otros incidentes", agregó.

Una vez finalizado el partido, la Policía dispuso el retiro de los hinchas de Aguada primero y de Goes después.

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