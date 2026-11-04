Juan Castillo respondió a críticas del diputado Juri y aseguró que es un "ministro que no reniega su pasado sindicalista"

El ministro de Trabajo Juan Castillo, que fue interpelado este miércoles por el diputado del Partido Colorado Adrían Juri por su gestión en el conflicto entre el sindicato de trabajadores y la empresa Terminal Cuenca del Plata, aseguró que el conflicto se denunció en el Ministerio en junio de este año, y que hasta los primeros días de octubre, cuando se firmó el nuevo convenio colectivo entre el sindicato y TCP, se realizaron "más de 40 reuniones" para intentar acercar las partes y solucionar el conflicto.

Detalló que a fines de setiembre se había alcanzado un acuerdo y que en los primeros días de octubre se firmó el nuevo convenio colectivo en la empresa que, destacó, rige por cinco años.

También aseguró que el conflicto ocurrió solo en la Terminal Cuenca del Plata, sin afectar a todo el puerto de Montevideo. Y en ese sentido, aseguró que la caída en el movimiento de contenedores en todo el puerto, durante el conflicto, "fue de 1%".

En otro pasaje de su respuesta, el ministro dijo que el gobierno no decretó la esencialidad de los servicios portuarios (para terminar con el conflicto) porque la ley vigente no prevé estos servicios como esenciales. Por esto, dijo, el gobierno optó por sacar una resolución que obligaba a cumplir un trabajo mínimo indispensable en TCP para mantener la operativa.

Hacia el final de su primera intervención, Castillo respondió al interpelante Juri, que aseguró que "gobierna el Ministerio de Trabajo como si fuera la dirección de un sindicato".

"No quisimos entrar en ese debate y en esa discusión en esta etapa. Este Parlamento, este ámbito, su presidencia, ha hecho que nosotros viniéramos a responder con objetividad las preguntas, las interrogantes, las inquietudes. Pero la hemos respondido con mucha altura. Con mucho respeto y con argumentos concretos, con evidencia en cada una de las respuestas, sin entrar en ningún tipo de subjetivismo", sostuvo.

"Quería terminar esta primera parte de la intervención reconociéndole al señor presidente que usted le ha dado la palabra a un ministro de Trabajo de nuestro país, a quien no reniega su pasado sindicalista y ser afiliado al Partido Comunista", respondió y señaló que en la media hora final harán otra declaración al respecto.