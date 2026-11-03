Vendedores de Nafta piden al gobierno que las estaciones de servicio sean lugares de recarga para autos eléctricos

La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay solicita al gobierno las estaciones de servicios sean lugares de recarga para los autos eléctricos.

El presidente de Unveni, Daniel Sanguinetti, dijo a Subrayado que quieren ser parte de la transición que está promoviendo el gobierno en materia de electromovilidad, pero no encuentran la manera de reconvertirse.

"No llegamos a un acuerdo con UTE. Somos casi 500 estaciones que brindamos más de 8.300 fuentes de trabajo. Queremos saber qué va a pasar con nosotros", señaló.

Sanguinetti comentó que intentan negociar con UTE para colocar cargadores en las estaciones de servicio y que lo que falta es que el ente acepte un intermediario.

"Hoy en día el problema es que no hay un margen para participar, por eso la venta de autos eléctricos se ha disparado, sin embargo la red de abastecimiento viene muy desde atrás", manifestó.

Los vendedores de nafta sostienen que el incremento en los autos eléctricos impacta en los despachos diarios y comienza a afectar puestos laborales.

Sanguinetti dijo que necesitan tener cierta planificación a futuro y sostuvo que se han registrado bajas de un 20% en comparación con el mismo mes del año pasado.