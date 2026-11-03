RECIBÍ EL NEWSLETTER
UNVENI

Vendedores de Nafta piden al gobierno que las estaciones de servicio sean lugares de recarga para autos eléctricos

El presidente de Unveni dijo a Subrayado que no llegan a un acuerdo con UTE y que lo que falta es que el ente acepte un intermediario.

cargadores-ute-autos-eléctricos

La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay solicita al gobierno las estaciones de servicios sean lugares de recarga para los autos eléctricos.

El presidente de Unveni, Daniel Sanguinetti, dijo a Subrayado que quieren ser parte de la transición que está promoviendo el gobierno en materia de electromovilidad, pero no encuentran la manera de reconvertirse.

"No llegamos a un acuerdo con UTE. Somos casi 500 estaciones que brindamos más de 8.300 fuentes de trabajo. Queremos saber qué va a pasar con nosotros", señaló.

limpia pasividad: bps ofrece prestamos para unificar deudas con la institucion con tasas diferenciales
Seguí leyendo

"Limpia pasividad": BPS ofrece préstamos para unificar deudas con la institución con tasas diferenciales

Sanguinetti comentó que intentan negociar con UTE para colocar cargadores en las estaciones de servicio y que lo que falta es que el ente acepte un intermediario.

"Hoy en día el problema es que no hay un margen para participar, por eso la venta de autos eléctricos se ha disparado, sin embargo la red de abastecimiento viene muy desde atrás", manifestó.

Los vendedores de nafta sostienen que el incremento en los autos eléctricos impacta en los despachos diarios y comienza a afectar puestos laborales.

Sanguinetti dijo que necesitan tener cierta planificación a futuro y sostuvo que se han registrado bajas de un 20% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
homicidio de Martín Gadea

Hombre asesinado en Piedras Blancas era profesor de kickboxing: daba clases gratuitas a niños en el barrio
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Clima subtropical, así va a estar todo el verano hasta marzo", anunció Nubel Cisneros
fiesta de la chacra

Emprendedor perdió la caja en la que guardaba el dinero en una feria, una maestra lo encontró y lo devolvió
HASTA LAS 20 HORAS

Inumet emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas para varios departamentos
EN TODO EL PAÍS

Federación Rural propone plan piloto para controlar la sobrepoblación de perros; INBA no acompaña

Te puede interesar

Dos hombres están graves tras ser atacados a balazos cuando ingresaban a un gimnasio en Bella Unión
HAY UN DETENIDO Y UN ATRINCHERADO

Dos hombres están graves tras ser atacados a balazos cuando ingresaban a un gimnasio en Bella Unión
Presentaron el papamóvil que León XIV utilizará en Uruguay: Nos interesaba el desafío, dijeron los fabricantes video
CON INDICACIONES DEL VATICANO

Presentaron el papamóvil que León XIV utilizará en Uruguay: "Nos interesaba el desafío", dijeron los fabricantes
El ministro del Interior Carlos Negro y autoridades de la Policía y las Fuerzas Armadas presentan el operativo especial de seguridad para la visita del papa.
5.000 policías afectados de forma directa

Seguridad del papa: trabajo conjunto de Policía y Fuerzas Armadas con un centro unificado y cinco niveles de control

Dejá tu comentario