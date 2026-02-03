Yamandú Orsi y Xi Jinping expresaron su deseo de iniciar negociaciones para un acuerdo de libre comercio Mercosur – China

El presidentes Yamandú Orsi fue recibido este martes en Beijin por el mandatario chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo, donde emitieron una declaración conjunta y firmaron 11 acuerdos bilaterales.

En su discurso ante el mandatario chino, Orsi recordó que este 3 de febrero se cumplen 39 años de relaciones diplomáticas entre Uruguay y China, y aseguró que el propósito de su gobierno es “profundizar nuestros vínculos en todas las áreas”.

En la declaración conjunta, que tiene 32 puntos, se destaca el 12, donde ambos mandatarios “reafirman su voluntad de continuar impulsando la cooperación comercial en sus diversas dimensiones”, y a texto expreso “destacan su aspiración de un próximo inicio de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y China .

Asociación estratégica integral

En el punto 5 de la declaración, Orsi y Xi Jinping reafirmaron la Asociación Estratégica Integral acordada en noviembre de 2023 (gobierno de Lacalle Pou), “que estableció la hoja de ruta para su implementación durante los pasados dos años, la cual será renovada y fortalecida a través de la presente declaración”.

“Ambas Partes reafirmaron que la implementación de la Asociación Estratégica Integral China-Uruguay refleja la solidez del vínculo, el fructífero desarrollo de las relaciones binacionales, la profundización de la confianza mutua, y el deseo de avanzar en un futuro compartido”, dice la declaración de 2026, y agrega que “ambas partes reconocieron la importancia de la próxima celebración del 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas durante el año 2028, y se comprometen a conmemorar dicha fecha”.

Además, Uruguay y China "manifiestan su voluntad de avanzar en proyectos de cooperación en áreas tales como industria e inversión, energía y transición energética, agroindustria y seguridad alimentaria, industria manufacturera, infraestructura hídrica, minería sustentable, gestión de emergencias, asuntos tributarios, aduaneros, logística, transporte marítimo y portuario, tecnologías de la información y comunicación, inteligencia artificial, economía digital, infraestructura ferroviaria y laboratorios conjuntos de investigación".

"Asimismo, coinciden en la importancia de promover encadenamientos productivos, innovación tecnológica y una mayor provisión de servicios aprovechando las ventajas geográficas que Uruguay ofrece como nodo logístico en el Atlántico Sur", dice la declaración conjunta.

"La Parte uruguaya reafirma su principio de neutralidad tecnológica, reconoce la participación de empresas chinas en la construcción de la red 5G del Uruguay y la disposición a continuar analizando diferentes soluciones tecnológicas basadas en estándares internacionales abiertos y en criterios de eficiencia, seguridad y competitividad", dice el comunicado.

Texto completo de la declaración conjunta Uruguay - China:

Xi-Jinping-con-Orsi-Foto-Presidencia-saludando

Fotos: Camilo Dos Santos, Presidencia de la República.