Tiene 17 años

Detienen a tres integrantes de los Suárez de Villa Española, uno de ellos adolescente requerido por homicidio

Un joven de 20 años fue asesinado en julio de 2025 en Flor de Maroñas y por ese homicidio estaba requerido uno de los integrantes de los Suárez de Villa Española, hoy detenido. Tiene 17 años.

Los detenidos son tres hermanos de 17 y 18 años.

El Departamento de Homicidios detuvo este martes en un allanamiento a tres integrantes de la banda los Suárez de Villa Española, uno de ellos requerido por homicidio, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

Para los investigadores, el adolescente de 17 —que tiene indagatorias por otros delitos— es quien disparó y le causó la muerte a la víctima de 20 años, presuntamente por conflictos por drogas.

Foto: Subrayado. Emergencia del Hospital Policial.
Delincuente apuñaló a un policía para rapiñarlo en Villa Española y escapó

Los otros dos detenidos son hermanos del primero; ambos tienen 18 años y carecen de antecedentes penales. Durante el allanamiento de este martes, realizado en la mañana en el barrio El Monarca (Montevideo), les fueron incautadas armas, municiones y dinero.

