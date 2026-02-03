El Departamento de Homicidios detuvo este martes en un allanamiento a tres integrantes de la banda los Suárez de Villa Española, uno de ellos requerido por homicidio, dijeron fuentes del caso a Subrayado.
Detienen a tres integrantes de los Suárez de Villa Española, uno de ellos adolescente requerido por homicidio
Un joven de 20 años fue asesinado en julio de 2025 en Flor de Maroñas y por ese homicidio estaba requerido uno de los integrantes de los Suárez de Villa Española, hoy detenido. Tiene 17 años.
El crimen por el que ese sospechoso era buscado ocurrió en la noche del 22 de julio de 2025 en Virrey Elío casi José Belloni, en Flor de Maroñas. Entonces la Policía determinó por el sistema Shotspotter que hubo al menos 27 disparos, y recogió más de 10 casquillos.
Para los investigadores, el adolescente de 17 —que tiene indagatorias por otros delitos— es quien disparó y le causó la muerte a la víctima de 20 años, presuntamente por conflictos por drogas.
Los otros dos detenidos son hermanos del primero; ambos tienen 18 años y carecen de antecedentes penales. Durante el allanamiento de este martes, realizado en la mañana en el barrio El Monarca (Montevideo), les fueron incautadas armas, municiones y dinero.
