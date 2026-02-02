Mirá el mensaje que dejó el presidente Orsi en la Ciudad Prohibida en China

Foto: Camilo dos Santos, Presidencia. Foto: Camilo dos Santos, Presidencia.

El presidente Yamandú Orsi y la delegación que lo acompaña visitaron en la tarde de este lunes (hay once horas de diferencia con China) la Ciudad Prohibida, en el centro de Beijing.

“Es un honor poder ser parte de esta experiencia única. Recorrer este magnífico lugar nos hace reconocer lo mucho que podemos hacer y la humildad que necesitamos para lograr la verdadera armonía. Gracias”, escribió Orsi tras el recorrido.

fotopresidencia-mensaje-de-orsi Foto: Camilo dos Santos, Presidencia. La Ciudad Prohibida fue el antiguo palacio imperial y residencia de los emperadores de las dinastías Ming y Qing durante casi 500 años, además de centro político y ceremonial del imperio chino. El complejo fue construido entre 1406 y 1420, cuenta con 980 edificios y ocupa una superficie de 72 hectáreas. En 1987 fue designado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La visita se realizó en horas de la tarde. Más temprano, durante la mañana, el presidente Orsi recorrió la Gran Muralla China. La agenda en China incluye actividades orientadas a profundizar las relaciones comerciales y la cooperación en distintas áreas.

Temas de la nota Yamandú Orsi

China