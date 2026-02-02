RECIBÍ EL NEWSLETTER
Visita oficial

Mirá el mensaje que dejó el presidente Orsi en la Ciudad Prohibida en China

El mandatario recorrió el antiguo palacio imperial en Beijing durante su segunda jornada en China y dejó un mensaje escrito.

El presidente Yamandú Orsi y la delegación que lo acompaña visitaron en la tarde de este lunes (hay once horas de diferencia con China) la Ciudad Prohibida, en el centro de Beijing.

“Es un honor poder ser parte de esta experiencia única. Recorrer este magnífico lugar nos hace reconocer lo mucho que podemos hacer y la humildad que necesitamos para lograr la verdadera armonía. Gracias”, escribió Orsi tras el recorrido.

Foto: Camilo dos Santos, Presidencia.

La Ciudad Prohibida fue el antiguo palacio imperial y residencia de los emperadores de las dinastías Ming y Qing durante casi 500 años, además de centro político y ceremonial del imperio chino. El complejo fue construido entre 1406 y 1420, cuenta con 980 edificios y ocupa una superficie de 72 hectáreas. En 1987 fue designado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

orsi inicio en  china la visita oficial y el martes se reune con xi jinpin
