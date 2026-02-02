Abatido en ruta 1: video muestra el tiroteo entre delincuentes y el policía en intento de rapiña

Un video muestra el momento en que dos delincuentes se tirotearon con un policía en un intento de rapiña ocurrido en la noche de este domingo en ruta 1 y Camino Tomkinson, cerca de Pajas Blancas, en el oeste de Montevideo. Como resultado, el rapiñero de 22 años fue abatido y el otro de 18 resultó herido .

Según la información policial, el funcionario, de 21 años y vestido de particular, declaró que circulaba por ruta 1 cuando fue seguido por una moto con dos ocupantes. Al llegar al kilómetro 11, en el cruce con Camino Tomkinson, intentaron chocarlo para robarle la moto. El acompañante le apuntó con un arma y efectuó un disparo que impactó en el casco del policía, quien respondió con cuatro disparos.

Tras el intercambio, los dos jóvenes se dirigieron hacia una cañada. Uno de ellos ingresó al patio de una vivienda y el dueño llamó al 911 para informar que había una persona herida. El otro rapiñero fue hallado muerto a unos 100 metros del lugar.

El herido, de 18 años, fue trasladado al Hospital del Cerro con una herida de arma de fuego en el glúteo y otra en la cadera. Está fuera de peligro y declaró que circulaba con su amigo cuando fueron rapiñados.

El abatido, de 22 años, tenía un antecedente penal por rapiña especialmente agravada y porte y tenencia de arma de fuego, por un delito cometido en 2022, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

El policía resultó ileso y no le robaron la moto.

En las escenas se incautaron tres casquillos calibre 9x19 mm, un proyectil, un revólver calibre .38 con cuatro cartuchos y una vaina, la pistola Glock 17 del funcionario, una moto Zanella y un casco. Policía Científica trabajó en el lugar y se analizan cámaras de videovigilancia. La investigación fue derivada al Departamento de Homicidios y a la Fiscalía de Flagrancia de 5.º turno.