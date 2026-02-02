RECIBÍ EL NEWSLETTER
REDES SOCIALES

Investigan amenaza a la Policía en cuenta de Instagram de joven de 18 años que fugó de Inisa

La amenaza está siendo investigada por personal de Inteligencia y Cibercrimen. El joven cumplía condena por crimen de un bebé en Cerro Norte.

fugado-inisa

Inteligencia y Cibercrimen de la Policía investigan una amenaza en la cuenta de Instagram de uno de los jóvenes que se fugó del Inisa el 24 de enero.

Se trata del joven de 18 años condenado por participar del asesinato de un bebé en Cerro Norte en 2024. Junto a él se fugaron otro joven también de 18 años y un adolescente de 17.

La imagen que apareció en su cuenta de Instagram lo muestra con dos armas y un mensaje que dice: "Quiero matar a un policía. En breve hay noticias".

abatido en ruta 1: video muestra el tiroteo entre delincuentes y el policia en intento de rapina
Seguí leyendo

Abatido en ruta 1: video muestra el tiroteo entre delincuentes y el policía en intento de rapiña

Temas de la nota

Lo más visto

video
Un abatido y un herido

Abatido en ruta 1: video muestra el tiroteo entre delincuentes y el policía en intento de rapiña
MONTEVIDEO

Murió el adolescente atropellado por un ómnibus en Malvín; estaba en estado grave y falleció este domingo
PROGRESO

Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado y falleció en el lugar; trabajan en la escena y hay afectación al tránsito
MINISTERIO DEL INTERIOR

Operación Ñandubay: incautan unas 200 motos por día que están en infracción
ABATIDO

Policía abatió a un delincuente e hirió a otro durante un intento de rapiña en ruta 1

Te puede interesar

Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado y falleció en el lugar; trabajan en la escena y hay afectación al tránsito
PROGRESO

Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado y falleció en el lugar; trabajan en la escena y hay afectación al tránsito
Investigan amenaza a la Policía en cuenta de Instagram de joven de 18 años que fugó de Inisa video
REDES SOCIALES

Investigan amenaza a la Policía en cuenta de Instagram de joven de 18 años que fugó de Inisa
Armada y Prefectura buscan a un hombre cuya embarcación se dio vuelta en la zona de Cabo Polonio
FUE VISTO POR UN GUARDAVIDAS

Armada y Prefectura buscan a un hombre cuya embarcación se dio vuelta en la zona de Cabo Polonio

Dejá tu comentario