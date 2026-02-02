Inteligencia y Cibercrimen de la Policía investigan una amenaza en la cuenta de Instagram de uno de los jóvenes que se fugó del Inisa el 24 de enero.
Investigan amenaza a la Policía en cuenta de Instagram de joven de 18 años que fugó de Inisa
La amenaza está siendo investigada por personal de Inteligencia y Cibercrimen. El joven cumplía condena por crimen de un bebé en Cerro Norte.
Se trata del joven de 18 años condenado por participar del asesinato de un bebé en Cerro Norte en 2024. Junto a él se fugaron otro joven también de 18 años y un adolescente de 17.
La imagen que apareció en su cuenta de Instagram lo muestra con dos armas y un mensaje que dice: "Quiero matar a un policía. En breve hay noticias".
Abatido en ruta 1: video muestra el tiroteo entre delincuentes y el policía en intento de rapiña
