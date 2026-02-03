Orsi destacó la "estabilidad de Uruguay" en su mensaje ante Xi Jinping en China

El presidente Yamandú Orsi se reunió este martes en Beijin con el presidente chino Xi Jinping , en una reunión bilateral de la que participaron varios ministros y jerarcas del Poder Ejecutivo, así como intendentes de varios departamentos.

Tras el discurso de Xi Jinping y la bienvenida oficial, Orsi leyó un mensaje en el que destacó la “estabilidad de Uruguay ” y el vínculo con China entendido como “política de Estado”.

“Todos y cada uno de los presidentes de mi país han visitado China trayendo el mismo mensaje, la voluntad de profundizar nuestros vínculos en todas las áreas”, dijo Orsi.

El presidente agradeció especialmente “la generosidad” de China “como primer cooperante del país”, y se pronunció a favor de “aumentar y diversificar nuestro comercio bilateral, teniendo en cuenta la complementariedad de nuestras economías”.

Tras repasar la cooperación efectiva en distintas áreas de la economía, la cultura, la ciencia y la tecnología, Orsi cerró su discurso nuevamente con una mención a “la estabilidad de Uruguay en la región y nuestro rol en Sudamérica y Latinoamérica”.

El mensaje de Xi Jinping

Por su parte, el presidente chino Xi Jinping señaló que “a pesar del inmenso océano que media entre China y Uruguay, ambos países están unidos por ideas afines y una amistad profunda”.

“Hoy, hace 38 años, China y Uruguay establecieron relaciones diplomáticas. A lo largo de los últimos 38 años, cambie como cambie la situación internacional, ambos países siempre persisten en tratarse con el respeto mutuo y en procura de la cooperación mutuamente beneficiosa. Bajo las nuevas circunstancias, ambas partes deben dar continuidad a la tradición y profundizar la Asociación Estratégica Integral para hacer más frondosoel árbol de la amistad binacional”, dijo el mandatario, de acuerdo al comunicado publicado por la embajada de China en Uruguay.

EMBAJADA CHINA REUNION

Situación internacional “nunca vista” y el “matonerismo unilateral”

Además, Xi Jinping “indicó que actualmente el mundo está inmerso en transformaciones nunca vistas en una centuria, la situación internacional está repleta de cambios y turbulencias, y el matonerismo unilateral se agudiza cada vez más”.

En este sentido, dijo Xi Jinping “China apoya la presidencia pro témpore de Uruguay en el G77+China, y está dispuesta a trabajar junto con Uruguay para reforzar la solidaridad y colaboración del Sur Global y promover juntos un mundo multipolar igualitario y ordenado y una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva en pos del avance conjunto y el desarrollo común, haciendo mayores contribuciones a la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad”.

“Al otorgar siempre importancia a sus relaciones con América Latina y el Caribe (ALC), China apoya a los países de la región a defender su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, y apoya a Uruguay a asumir la presidencia pro témpore de la CELAC y el Mercosur. China se dispone a trabajar junto con Uruguay y otros países de la región para promover la construcción conjunta de la comunidad de futuro compartido China-ALC hacia mayor profundidad y solidez”, dijo el mandatario chino.

Fotos: Camilo Dos Santos, Presidencia de la República.