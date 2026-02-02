Joven denuncia que un taxista le robó sus pertenencias: no le abrió la valija, aceleró y huyó del lugar

Un joven de 22 años denunció que un taxista que lo trasladó le robó sus pertenencias.

El joven informó a Subrayado que pidió el transporte por la aplicación de Uber desde el centro y guardó un bolso y una mochila en la valija del auto que llegó. Al llegar a su punto de destino, descendió del taxi y cuando procedía a ir hacia la valija para retirar sus pertenencias, "el taxista aceleró y huyó del lugar", cerca de la plaza Gomensoro.

El joven corrió detrás del auto por unas cuadras, intentó comunicarse y no obtuvo respuesta. Desde la plataforma también intentaron contactarse y el joven radicó la denuncia ante la Seccional 10º.

El caso es investigado por la Policía como apropiación indebida.

El robo ocurrió este domingo. En el bolso tenía ropa y calzado, en la mochila sus documentos y una laptop.

El taxista ya está identificado porque sus datos estaban en la aplicación, también el vehículo. La Policía está tratando de dar con el hombre y analiza cámaras de seguridad de la zona del robo.