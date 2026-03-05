El presidente Yamandú Orsi visitó Río Negro para la inauguración de la cosecha de girasol.
Yamandú Orsi visitó Young y participó de la inauguración de la cosecha de girasol
El evento es en la localidad de Young. También participan autoridades nacionales y departamentales.
El evento se realizó en Young, en el kilómetro 318 de ruta 3, desde las 10 de la mañana.
El lunes, el mandatario dio un discurso ante la Asamblea General, por el 1º año de gobierno.
Seguí leyendo
"Un gobierno de izquierda cumple", dijo Pereira y apuntó al Partido Nacional por el Ministerio de Justicia
Allí, habló sobre el valor del agro en el país y las necesidades de atender al sector "más allá de las emergencias".
Además del presidente, se encuentra el intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, y autoridades nacionales, departamentales, así como referentes del sector, informó la comuna del departamento.
La jornada es organizada por Copagran, y además de un acto, que termina con un corte de cinta para inaugurar la cosecha.
Temas de la nota
Lo más visto
TRAS PRUEBA PILOTO
Los bancos Citibank, Heritage, HSBC, Itaú y Bandes continuarán operando en el horario de 10 a 14 horas
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN
ADN confirmó que es una especie bovina el caso de mujer que denunció que le dieron un perro por cordero
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Hermanas y madre de hombre que mató a su padre por abuso sexual y violencia piden su liberación
PARO DE ADEOM POR ASAMBLEA
"Están todos los servicios paralizados", dijo la secretaria general de Adeom Montevideo
BOMBAS MOLOTOV Y PRENDIERON FUEGO EL AUTO
Dejá tu comentario