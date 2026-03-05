RECIBÍ EL NEWSLETTER
Yamandú Orsi visitó Young y participó de la inauguración de la cosecha de girasol

El evento es en la localidad de Young. También participan autoridades nacionales y departamentales.

El evento se realizó en Young, en el kilómetro 318 de ruta 3, desde las 10 de la mañana.

El lunes, el mandatario dio un discurso ante la Asamblea General, por el 1º año de gobierno.

"Un gobierno de izquierda cumple", dijo Pereira y apuntó al Partido Nacional por el Ministerio de Justicia

Allí, habló sobre el valor del agro en el país y las necesidades de atender al sector "más allá de las emergencias".

Además del presidente, se encuentra el intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, y autoridades nacionales, departamentales, así como referentes del sector, informó la comuna del departamento.

La jornada es organizada por Copagran, y además de un acto, que termina con un corte de cinta para inaugurar la cosecha.

