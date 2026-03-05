RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Cerrito de la Victoria: delincuente en moto rodeó a adolescente que iba hacia el liceo, la amenazó y le robó el celular

Ocurrió en Granaderos y Francisco Plá. Parte del hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y la Policía busca identificar al rapiñero.

rapiña-adolescente-liceo

La estudiante iba caminando a la altura de Granaderos y Francisco Plá, cuando el delincuente empezó a rodearla, como quedó registrado en un video, y luego la abordó, la apuntó con un arma y se llevó el celular.

El caso es trabajado por investigadores de la Zona Operacional III. Buscan identificar al delincuente. La adolescente está en buen estado de salud.

