Delincuente en moto rapiñó a una adolescente que caminaba hacia el liceo en Cerrito de la Victoria.
Cerrito de la Victoria: delincuente en moto rodeó a adolescente que iba hacia el liceo, la amenazó y le robó el celular
Ocurrió en Granaderos y Francisco Plá. Parte del hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y la Policía busca identificar al rapiñero.
La estudiante iba caminando a la altura de Granaderos y Francisco Plá, cuando el delincuente empezó a rodearla, como quedó registrado en un video, y luego la abordó, la apuntó con un arma y se llevó el celular.
El caso es trabajado por investigadores de la Zona Operacional III. Buscan identificar al delincuente. La adolescente está en buen estado de salud.
Doble homicidio en el barrio Cotravi: encontraron los cuerpos de dos hombres con varios impactos de arma de fuego
