OSE firmó modificaciones del contrato por Proyecto Neptuno con el consorcio Aguas de Montevideo

El Directorio de OSE firmó las modificaciones del contrato del Proyecto Neptuno con el consorcio Aguas de Montevideo.

Alejandro Ruibal , del consorcio, explicó que se trata del "mismo proyecto Neptuno, con modificaciones" con la finalidad de "construir una planta potabilizadora de 200 mil metros cúbicos por día" y que "la misma planta se va a construir ahora, en otro lugar".

También implica la construcción de una cañería que traerá el agua para Montevideo y la zona de Ciudad de la Costa.

"Es un proyecto un poco menor al anterior, pero mantiene la finalidad que es dar 200 mil metros cúbicos de agua potable, de la mejor calidad posible, que va a ayudar a OSE en esta situación un poco crítica que se está viviendo", detalló el empresario.

Remarcó que el proyecto Neptuno que se firmó este jueves "no tiene nada que ver" con Casupá. "Eso es algo que OSE está resolviendo por otro lado. Nosotros lo que hacemos es construir la misma planta que construíamos antes en otro lugar, y una cañería para traer el agua", dijo.

"Esta planta viene a resolver muchísimos problemas o desafíos que está enfrentando hoy la empresa OSE. Sin duda es un cambio significativo en la calidad del agua", aseguró. "Con esta nueva tecnología mejora el tratamiento del agua que ya tiene hoy en día OSE en la cuenca del Santa Lucía. OSE está tomando por otro lado otras decisiones para ver la cuestión de la cantidad. Esto va mucho a la calidad", aclaró.

En mayo se instalarán en el lugar para luego comenzar con la obra, aguardando los tiempos de permisos ambientales, indicó el empresario. Estiman que comenzarán las obras sobre mitad de año en la planta y cañería. La duración estimada es de 36 metres. "Se va a poder ir entregando en etapas", añadió.

"La séptima línea de bombeo es muy necesaria y muy importante para el abastecimiento de agua", reiteró. Además, recordó que el proyecto surge de una iniciativa privada, que se presentó hace seis años con la finalidad de "potabilizar agua" y que eso es lo que van a hacer "con el agua que nos de OSE".

Además, destacó que la obra implicará empleo para unas 500 personas y que luego, cuando esté en funcionamiento, empleará a unas 50.

"Obviamente cedimos en monto", sostuvo Ruibal sobre la negociación con el actual gobierno frente al acuerdo que tenían con el anterior. "Este proyecto es más o menos los dos tercios. Era 300 millones de dólares, este va a costar unos 200. Números más, números menos", agregó.