DEPARTAMENTO DE HOMICIDIOS

La Policía pide colaboración para ubicar a tres requeridos por dos homicidios ocurridos en Montevideo

Gonzalo Rodríguez Velásquez y Alexander Rodríguez Velásquez están requeridos por la muerte de un joven de 19 años el 12 de enero, y Marcelo Alejandro García Piñeyro por el homicidio de un hombre de 30 años, asesinado a tiros el 13 de febrero.

requeridos-homicidios
HOMICIDIOS 1
HOMICIDIOS 2
HOMICIDIOS 3

El Departamento de Homicidios, a través del Ministerio del Interior, solicita la colaboración de la población para ubicar a tres hombres requeridos por dos homicidios ocurridos este año en Montevideo.

Gonzalo Rodríguez Velásquez, de 24 años, y Alexander Rodríguez Velásquez, de 27 años, están requeridos por el homicidio de un joven de 19 años, ocurrido el 12 de enero cuando iba en moto junto a otro 20 que resultó gravemente herido. Ambos fueron atacados a tiros desde otra moto en pasaje La Vía y Camino Paso de Morlan, en el barrio Cerro.

HOMICIDIOS 1
HOMICIDIOS 2

En tanto, Marcelo Alejandro García Piñeyro, de 28 años, está requerido por el homicidio de un hombre de 30 años, asesinado a tiros el 13 de febrero en Matilde Pacheco y pasaje D, en el barrio Plácido Ellauri.

policia busca a tres requeridos por homicidio: alexander rodriguez, gonzalo rodriguez y marcelo garcia
Policía busca a tres requeridos por homicidio: Alexander Rodríguez, Gonzalo Rodríguez y Marcelo García
HOMICIDIOS 3
video
