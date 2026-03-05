RECIBÍ EL NEWSLETTER
MERCADO DE DIVISAS

El dólar en Uruguay se mantiene al alza y este jueves superó la barrera de los 40 pesos en el mercado interbancario

Sobre las 13:50 horas, las operaciones en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) registraban un dólar a 40,06 pesos a la compra y 40,10 pesos a la venta.

dolares-subrayado.jpg

El dólar en Uruguay mantiene la tendencia alcista que se registra a nivel global, por el conflicto en Medio Oriente tras los ataques del fin de semana de Estados Unidos e Israel a Irán, y superó los 40 pesos en la cotización del mercado interbancario.

El mercado de divisas operaba este jueves por cuarto día consecutivo al alza. Sobre las 13:50 horas, las operaciones en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) registraban un dólar a 40,06 pesos a la compra y 40,10 pesos a la venta en el mercado interbancario (operaciones entre bancos e instituciones de intermediación financiera).

Cuando el mercado registraba casi cuatro horas de operaciones, desde las 10 de la mañana, la Bevsa había comercializado un total de 19.700.000 dólares, a un precio mínimo de 39,75 pesos y un máximo de 40,10 pesos.

los bancos citibank, heritage, hsbc, itau y bandes continuaran operando en el horario de 10 a 14 horas
Seguí leyendo

Los bancos Citibank, Heritage, HSBC, Itaú y Bandes continuarán operando en el horario de 10 a 14 horas

Sobre las 14:30 horas, el mercado interbancario operaba con un dólar a 39,95 pesos a la compra y 40,05 pesos a la venta.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRAS PRUEBA PILOTO

Los bancos Citibank, Heritage, HSBC, Itaú y Bandes continuarán operando en el horario de 10 a 14 horas
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN

ADN confirmó que es una especie bovina el caso de mujer que denunció que le dieron un perro por cordero
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Hermanas y madre de hombre que mató a su padre por abuso sexual y violencia piden su liberación
PARO DE ADEOM POR ASAMBLEA

"Están todos los servicios paralizados", dijo la secretaria general de Adeom Montevideo
BOMBAS MOLOTOV Y PRENDIERON FUEGO EL AUTO

Tercera vez que atacan vivienda en Casarino: "Quieren prenderme fuego", dijo la damnificada

Te puede interesar

Doble homicidio en el barrio Cotravi: encontraron los cuerpos de dos hombres con varios impactos de arma de fuego
AL OESTE DE MONTEVIDEO

Doble homicidio en el barrio Cotravi: encontraron los cuerpos de dos hombres con varios impactos de arma de fuego
Bordaberry interpelará a Negro: La inseguridad está ya a niveles en el Uruguay que no se aguantan más, afirmó
COALICIÓN REPUBLICANA

Bordaberry interpelará a Negro: "La inseguridad está ya a niveles en el Uruguay que no se aguantan más", afirmó
Manini Ríos firmó el libro de condolencias en la Embajada de Irán por la muerte del líder supremo Alí Jameneí video
LÍDER DE CABILDO ABIERTO

Manini Ríos firmó el libro de condolencias en la Embajada de Irán por la muerte del líder supremo Alí Jameneí

Dejá tu comentario