El dólar en Uruguay se mantiene al alza y este jueves superó la barrera de los 40 pesos en el mercado interbancario

El dólar en Uruguay mantiene la tendencia alcista que se registra a nivel global, por el conflicto en Medio Oriente tras los ataques del fin de semana de Estados Unidos e Israel a Irán, y superó los 40 pesos en la cotización del mercado interbancario.

El mercado de divisas operaba este jueves por cuarto día consecutivo al alza. Sobre las 13:50 horas, las operaciones en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) registraban un dólar a 40,06 pesos a la compra y 40,10 pesos a la venta en el mercado interbancario (operaciones entre bancos e instituciones de intermediación financiera).

Cuando el mercado registraba casi cuatro horas de operaciones, desde las 10 de la mañana, la Bevsa había comercializado un total de 19.700.000 dólares, a un precio mínimo de 39,75 pesos y un máximo de 40,10 pesos.

Sobre las 14:30 horas, el mercado interbancario operaba con un dólar a 39,95 pesos a la compra y 40,05 pesos a la venta.

