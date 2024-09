Yamandú Orsi sobre Venezuela: "en un esquema binario donde es dictadura o democracia, es dictadura"

El candidato del Frente Amplio (FA) a la Presidencia Yamandú Orsi fue consultado por las críticas que recibió desde el oficialismo, como el candidato del Partido Nacional Álvaro Delgado, por decir que en Venezuela hay “un sistema autoritario” y no decir que existe una dictadura .

“Lo digo 15 veces, Venezuela es una dictadura, y qué gano. Si el esquema es binario, dictadura o democracia, lo acabo de decir y lo voy a repetir hasta el cansancio, es dictadura, es un régimen autoritario, y cuando digo autoritario estoy diciendo bastante más, lo que pasa es que yo siento la necesidad de analizar estas cosas con una lupa para no errar. Y en realidad, cuando no hay libertad, cuando hay presos políticos, cuando hay 7 millones de personas que se tuvieron que ir del país, creo que no hay dos lecturas. Si el esquema es A o B, está bien, vamos a ese esquema bien cerradito, ¿dictadura, democracia? Dictadura”, agregó.