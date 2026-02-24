MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ) declaró la emergencia sanitaria en todo el país por el virus de gripe aviar de “alta patogenicidad” que circula en al menos tres departamentos.

En los últimos días, se detectó afectación en cisnes de Rocha, Maldonado y Canelones. Tras una reunión coordinada por el Cecoed y autoridades del Ministerio de Ganadería, se resolvieron las medidas.

Mientras rija la emergencia sanitaria, se deben restringir “todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola”.

También se dispone que “las aves de traspatio y las aves que compongan el sistema productivo Free Range deberán estar alojadas en instalaciones cerradas techadas, en cumplimiento con el Manual de Contingencia de Influenza Aviar”.

Además, se suspenden ferias, remates, exposiciones y cualquier evento que esté vinculado a aves.

El incumplir con las medidas prevé sanciones.

RES 058-2025 Declarar emergencia sanitaria en todo el pais por hallazgo de Influenza Aviar H5 en especie silvestre en Dpto. Maldonado, Rocha, Canelones (1)

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, indicó que los técnicos ya venían tomando medidas desde hace varios días tras la detección del primer caso en Rocha. El jerarca remarcó que la emergencia sanitaria no implica riesgo para las personas el consumo de carne aviar y huevos.

"Por ahora, está en aves silvestres y estamos cruzando los dedos y haciendo todo para que no llegue a las aves comerciales", indicó.