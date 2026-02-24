Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Con nuevo set, nuevos segmentos y una propuesta renovada, Canal 10 presentó ayer su nuevo espacio de streaming y marcó un récord de audiencia en simultáneo: 14.127 usuarios conectados al mismo tiempo y 86.232 visualizaciones on demand en sus primeras horas.

A las 21:00 comenzó Ojo Stream, el nuevo segmento conducido por Johnny Te Cuento y Emiliano Rodríguez, quienes analizaron en vivo la lista de posibles participantes que circulaba en redes sociales, generando interacción inmediata con la comunidad digital.

Minutos más tarde, el programa sumó un móvil internacional con Magui Díaz, enviada especial del canal a los estudios de Telefe. Desde allí entrevistó a ex participantes de Gran Hermano , dejando uno de los momentos más comentados de la noche: Ulises sorprendió al responder a quién nominaría para ingresar a Gran Hermano: "Generación Dorada", eligiendo nada menos que a El Colo Gianarelli —futuro conductor de Gran Hermano Uruguay— para que viva en carne propia la experiencia del reality.

Sobre las 22:30 comenzó el esperado react de Gran Hermano, con la incorporación de Agustín Gil al equipo. El chat acompañó cada ingreso a la casa con gran participación, pero estalló especialmente ante la entrada de Yipio, uno de los momentos más virales de la transmisión.

La apuesta digital de Canal 10 continúa consolidándose: con casi 200.000 suscriptores en YouTube, la emisora reafirma su estrategia multiplataforma integrando streaming y televisión abierta. El nuevo ciclo tuvo además su espacio en la pantalla tradicional, potenciando el alcance de la propuesta. Al finalizar la Gala de Gran Hermano, el trío conformado por Agustín Gil, Johnny Te Cuento y Magui Díaz cerró una noche de gran impacto para el canal, compartiendo en vivo los pormenores que se vivían en los pasillos de Telefe, extendiendo la experiencia más allá de la televisión. y siendo muy bien aceptada por el público de la pantalla grande, liderando en su franja.

Con este lanzamiento, Canal 10 consolida su ecosistema digital y reafirma su liderazgo en la conversación en tiempo real.