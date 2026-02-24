Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ) resolvió este martes declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico por 90 días para los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja en los departamentos de Canelones, Maldonado, Montevideo y seccionales de Florida, Lavalleja, Rocha, San José, Treinta y Tres, Durazno y Flores.

El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, se refirió a la decisión adoptada. "Una lluvia no determina ni corrige lo que se viene acumulando durante meses", afirmó el jerarca a Subrayado . Fratti sostuvo que la declaración de emergencia está respaldada por los informes técnicos.

Adelantó que los servicios del MGAP recorrerán las zonas afectadas para reunirse con los productores para relevar sus necesidades. "En este caso, no estamos pensando en subsidios pero sí en facilitar el acceso" a créditos o a fletes.

Fratti reconoció que podrá haber problemas en otras seccionales u otros departamentos. Para otros productores que no están comprendidos en la emergencia agropecuaria, le trasladó al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, la posibilidad de dar garantías a través del SiGa para que los productores que perdieron todo puedan volver a plantar o que se puedan usar los certificados de descuentos de BPS y DGI para combustibles o pagar deudas bancarias.

La semana que viene habrá una nueva instancia de evaluación y de acuerdo al monitoreo constante, Fratti no descartó que se incorporen más zonas a la emergencia agropecuaria.

La decisión se adoptó tras la propuesta elevada por la Comisión de Emergencias Agropecuarias, que integran el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en virtud del "agravamiento en las zonas de referencia de los parámetros objetivos generados por INIA-GRAS e INUMET monitoreados desde inicios de año", mediante el Índice de Precipitación Estandarizado (IPE) y el promedio decadal del Porcentaje de Agua en el Suelo (PAD).

En enero y febrero, el MGAP ha adoptado medidas de apoyo al sector productivo ante el déficit hídrico como autorizar el pastoreo en la faja natural junto a rutas nacionales y caminos rurales, la asistencia del Banco República (BROU) a micro, pequeños y medianos productores, así como una línea de crédito especial para productores familiares de hasta 100 hectáreas índice Coneat 100, y préstamos de hasta 1.000 dólares para la compra de forrajes a través de la ANDE y una línea de crédito especial de República Microfinanzas.

"Dada la naturaleza dinámica del déficit hídrico, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de los parámetros objetivos a los efectos de evaluar la incorporación de nuevas seccionales policiales en caso de que los datos técnicos así lo sugieran", indica el MGAP.