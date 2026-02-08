Yamandú Orsi regresó de su visita oficial a China; viajará a Santiago de Chile en marzo

Llegó este domingo a Uruguay el presidente de la República, Yamandú Orsi , junto a la delegación oficial que lo acompañó a China .

En la Base Aérea N° 1 se realizó la ceremonia de traspaso de mando con la participación de la vicepresidenta Carolina Cosse y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

El mandatario no brindó declaraciones a la prensa.

La agenda oficial en el país asiático se desarrolló entre el domingo 1° de febrero y el sábado 7.

El mandatario mantuvo una reunión cumbre con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, el martes 3 de febrero.

Tras la audiencia, los mandatarios suscribieron más de 30 acuerdos en diversas áreas como: comercio, ciencia y tecnología, ambiente, producción agropecuaria, cultura, educación y gestión de emergencias.

Ante 170 empresarios, Orsi instó a invertir en el país, destacándolo como un destino confiable y rentable para los negocios.

Por otro lado, el mandatario viajará el miércoles 11 de marzo a Santiago de Chile para participar de la asunción del presidente electo José Antonio Kast.