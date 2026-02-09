Escribana estafó a cerca de 20 clientes por monto cercano a un millón de dólares y este lunes es la audiencia de condena

Una escribana de Pando será condenada este lunes tras ser acusada de múltiples estafas a unos 20 clientes, con un monto estimado cercano al millón de dólares. Utilizó diferentes modalidades; hubo denuncias por la vía penal y civil.

La audiencia se lleva a cabo en el Juzgado de Pando. La escribana conocerá su sentencia luego de la denuncia de unos 20 clientes.

Entre las víctimas hay comerciantes, familias y compradores inmobiliarios de Pando y zonas aledañas del departamento de Canelones. Algunas denuncias fueron por la vía penal y otros por la vía civil.

La escribana prometía ganancias sobre inversiones recibidas y también realizó fraudes vinculados a ventas inmobiliarias. Hasta hoy cumplía prisión preventiva y aguardaba la definición judicial sobre su pena.

