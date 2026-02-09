RECIBÍ EL NEWSLETTER
A UNIDAD 25 DEL INR

Un grupo de reclusos del ex-Comcar realiza un ayuno en reclamo por el traslado de Luis Fernández Albín

Los internos piden que se corten las medidas restrictivas que actualmente se le aplican en el Centro de Derivación en la unidad de Punta de Rieles y sea derivado a la unidad 25 de máxima seguridad.

Luis-Fernando Fernández-Albín-TRASLADO--a-uruguay-fotominterior

Un grupo de reclusos de la unidad 25 de máxima seguridad que funciona en el ex-Comcar realiza un ayuno en reclamo por el traslado a esa cárcel del complejo de Santiago Vázquez de Luis Fernando Fernández Albín.

Para la Policía, Fernández Albín es considerado un recluso de alto riesgo y por lo tanto, actualmente se encuentra en el Centro de Derivación en la Unidad 1 de Punta de Rieles con medidas especiales, con un avanzado sistema que incluye videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares, sensores de movimiento, entre otros dispositivos, además de doble cerca y dobles muros perimetrales.

El 16 de enero, la defensa de Fernández Albín presentó un recurso de habeas corpus por sus condiciones de reclusión, en el entendido de que violan los derechos humanos.

Ministerio del Interior
Fernández Albín fue imputado el 19 de diciembre de 2025 por organización de las actividades del narcotráfico, contrabando y lavado de activos, y cumple prisión preventiva por 120 días.

El día anterior, había sido trasladado a Uruguay desde Argentina en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya tras ser detenido el 20 de noviembre en Buenos Aires. Fernández Albín se encontraba en ese país desde el 27 de junio del año pasado.

La investigación en su contra comenzó en abril de 2025 y apuntaba a una organización dedicada al ingreso, acopio, acondicionamiento y envío de grandes cargamentos de cocaína al exterior, además de maniobras de lavado de activos.

Hasta el momento, la causa permitió la incautación de dos toneladas de cocaína, el envío a prisión de ocho personas por delitos vinculados al tráfico de drogas y al lavado de activos, y la incautación de vehículos, bienes y documentación relevante para la investigación.

Ahora, un grupo de reclusos del ex-Comcar piden que se corten las medidas de reclusión de Fernández Albín y que sea trasladado a la unidad 25 de máxima seguridad.

Las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) monitorean la situación para evitar el riesgo de un posible motín y derivaciones fuera de las cárceles en el territorio donde opera la banda de Los Albín.

